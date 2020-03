Si ves alguna de estas, ¡llévatela!, estas tendencias vienen poco a poco a apoderarse de nuestros deseos.

Plumas

No es nueva la moda, pero digamos que vuelve con fuerza.

Bolsas con flecos

Sí, también estuvieron muy de moda hace unos años y, ¡están de vuelta! Así que si tú como yo todavía tiene algún bolso con esta tendencia, ¡ya la hizo!

Vestidos con gran volumen

Esta es una de las tendencias que ya tienen al menos un año, pero que sigue con todo. Además, ¡es comodísima!, nada de desabrocharte el cinturón por comer mucho, je.

Imagen de JustFashionNow en Pinterest

Zapatos estilo Mary Jane

Estos zapatos que parecen escolares son súper trendy... no estoy segura que me hagan felices, pero ya los vemos por todos lados. Algunos son más toscos que otros, pero si te late perseguir tendencias, no los dejes pasar.

Bermudas

¡Me encantan! Creo que son de las piezas más cómodas del planeta y me parece muy pertinente combinarlos de manera casual y con piezas más formales.