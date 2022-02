Así como los mini shorts se rehusaron a ser guardados en el armario el reciente invierno, ahora son las botas largas en primavera quienes se rebelan para no ser olvidadas. Por el contrario: largas, coloridas, protagónicas y lucidoras como nunca antes.

Deberíamos quizá ya estar hablando únicamente de sandalias, que también las hay para este 2022, pero vámonos con estas botas que se imponen por sí solas esta primavera: «this boots are made for walking«.

Botas largas en primavera

Me gusta que se rompan reglas en la moda para sorpresa de muchos. Antes dejábamos las botas y botines para el otoño- invierno y aquellas plásticas de lluvia, las sacábamos solo en esos tormentones del verano. Pero ahora la ropa, no solo es funcional ni se dedica a regirse por las reglas tradicionales (¡el clima tampoco ya lo hace!). Hoy la moda también es una declaración de romper reglas, divertirse, reinventar, atraer y ¡jugar!

En lo personal esta trend alert (alerta de tendencia) tan llena de color, me provoca un power up de energía. Si te fijas la paleta cromática de este año viene cargada de bloques de colores muy intensos combinados entre sí, contratantes, fluorescentes y en lo general muy energétizantes.

Será que eso también trae consigo la primavera.

Fabiana Velarde M

YV

daddy-cool.gr

Mariana M

Olivia Rubin

Kat Kat

Sophia Hardy

Kat Kaz

Skylar Perez

Dana Landry

Olga Mozjova

Leia Stevanato

No te agobies si piensas que serán calurosas, evidentemente no estarán rellenas de borra ni borrega ni nada que se le parezca por dentro. Esta vez se combinan con minis de todo tipo y sobre todo son súper buenas para esos días donde un blazer o un abrigo ligero acompañan el look mientras nos apoyan con los climas iniciales tipo «febrero loco y marzo otro poco«.

Ya van un par de años que los diseñadores se ponen a sacar botas en primavera, checa cómo fue la tendencia del año pasado y mira que entre otras diferencias, este año crecen, literalmente: hacia arriba.