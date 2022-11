Hace unos días tuvimos oportunidad de conocer la colección que hizo Maite Perroni en colaboración con Shein (te dejo video al final del texto) y ahora te presentamos unas preguntas que le hicimos a la cantante, actriz y ahora, diseñadora.

Vimos la colección y hay piezas súper lindas, en especial amé la gabardina/kimono o no sé cómo definir a la pieza que dice «Queen», ¿cómo la llamarías tú?

¡¡¡Esa me encanta!!! De hecho es una de mis favoritas y la usé en la fiesta de lanzamiento; es entre gabardina y abrigo porque realmente sí te protege del frío. Además es negra y sinceramente, gran parte de mi clóset esta lleno de ropa de ese color, siento que es elegante y además puede encajar fácilmente si lo mezclamos con otras piezas. Pero también el negro se puede acomodar para muchas ocasiones, muchos eventos, cenas, fiestas…

Toda la colección está pensada en comodidad y estilo para todas que es algo que va de la mano con Shein.

¿En qué te inspiraste en esta nueva aventura como diseñadora?

Siempre me ha gustado jugar con prendas al momento de elegir un outfit. Al inicio de mi carrera me dejaba guiar por expertos pero conforme ha ido pasando el tiempo he aprendido a descubrirme, a conocerme, a conocer mi cuerpo y saber lo que me queda bien y que al mismo tiempo me guste. La moda es tan cambiante que hay ocasiones en las que podemos usar algo sólo porque está de moda sin que sea algo que nos guste del todo o que nos ajuste bien.

En ésta colección lo más importante es dejarte ser, entender la belleza de tu esencia y potencializarla… Te vas a sentir bien, cómoda y eso es lo que los demás van a ver de ti.

Para ti, ¿qué es la moda?

La moda nos permite jugar con prendas para descubrir nuestra esencia y poder explotarla al máximo sintiéndonos cómodas, seguras y bellas, tanto por dentro como por fuera.

¿Cuál es tu prenda o accesorio en la que no te limitas, es decir, qué podrías tener miles en tu clóset sin remordimiento?

Chamarras negras, ¡de hecho las tengo! Por eso en la colección de Shein incluimos una chamarra corta en color negro que es un diseño basado en las chamarras que tengo. Para que la identifiquen dentro de la colección, es una chamarra que uso con una falda verde y blusa blanca. Gran parte de mi ropa es de colores neutros que son clave para poder mezclarlos con otras prendas; esto es un básico que siempre debemos tener en nuestro guardaropa.

¿Cuál es la prenda que toda mujer KENA debería de tener en su guardarropa y por qué?

Voy a sonar muy repetitiva quizá pero algo negro no puede faltar porque lo puedes combinar con muchas prendas y además el negro es elegante, si lo combinas bien lo puedes usar para un evento formal o para salir a comer con tus amigas.

Hablando un poco de ti, te vemos muy contenta y radiante, ¿en qué momento de tu vida te encuentras?

Me encuentro muy feliz, plena, agradecida con todo lo que esta pasando y emocionada por las cosas que se están preparado que pronto podré compartirles. Ha sido un año lleno de muchos retos, momento felices y también momentos complicados pero la vida se trata de eso, de disfrutar cada momento.

¿Qué haces tú para relajarte y estar más en un lugar de bienestar?

Definitivamente mi familia y amigos son mi centro.

Y para divertirte, ¿qué haces?

Normalmente mis días están llenos de actividades, sesiones de fotos, grabaciones, eventos… Entonces, una día en casa es la mejor opción para relajarme y a la vez poder ver a mi familia.

Si pudieras elegir tus tres aprendizajes de vida y te gustaría compartirlos con más mujeres, ¿cuáles serían?

Tengo 2 frases que me han marcado mucho:

* “Shoot for the moon; even if you miss, you will land among the stars”, que básicamente es apuntar siempre a la luna porque aunque falles estarás más cerca de las estrellas.

* “No importa cuántas veces te digan que no puedes, porque sí vas a poder”.

Hablando de tu carrera en todos los sentidos, ¿qué estás haciendo ahora y cuáles son tus próximos proyectos?

Hace unas semanas tuve la oportunidad de ser parte como conductora del evento Tudum que Netflix realizó para mostrar los próximos estrenos que tendrán y presenté el teaser de mi nueva serie “Tríada” que dentro de los grandes talentos esta la creadora de “Oscuro Deseo”, Leticia López Margali; estoy muy feliz con este proyecto que muy pronto podré compartirles así que los invito a que me sigan en redes sociales como @maiteperroni.