¿Tienes una melena voluminosa que necesitas rebajar? El undercut o rapado en la parte baja del cabello es para ti. Este estilo tiene muchas ventajas ya que puedes jugar con las formas e incluso las capas para crear diseños increíbles. ¡Veamos algunos de ellos!

Medio rapado para short hair

Las mujeres de cabello muy corto tienen la ventaja en este estilo. El dibujo que se realicen resaltará drásticamente. A diferencia de las melenas largas, este siempre será visible y te aportará mucha personalidad y empoderamiento.

Peinados con mucho estilo

Por otro lado, los peinados que podrás crear gracias al undercut serán únicos. Tan sólo observa estas trenzas con partición en zigzag que termina en dos chongos superiores. No olvidemos claro, las púas decorativas que la hacen lucir divina.

Algo más sutil

Ok pero, si no quieres resaltar tanto te dejamos este segundo peinado, súper sutil y elegante. Una idea perfecta para ir a un evento o salida nocturna donde puedas mostrar sin problemas tu nuevo look.

En capas

Como hablábamos, las capas también juegan un protagónico por acá. En este caso vemos una especie de triángulo en degradado que luce absolutamente genial.

Una flor en la oreja

Para las más cute tenemos un estilo que de seguro amarán. Este peinado es sencillamente delicado y creativo.

¿Qué te han parecido estas ideas de undercut para mujeres?