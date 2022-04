Definitivamente que nuestra mexicana Alejandra Guzmán sabe cómo llamar la atención. La artista publicó en sus redes sociales su nuevo y explosivo look para perrísimas tour, donde aparece con el cráneo rapado y lleno de tatuajes. ¿Realidad o propaganda? Sea como sea definitivamente es una imagen de impacto. En sus redes sociales nos muestra todo lo que aconteció a su cambio y dicho proceso.

No, no es real

Y si lo fuera, de igual manera la apoyamos. De seguro se ha pensado en ella como la nueva Britney Spears, ya que es un cambio bastante radical. La calva de tatuajes es solo un “recurso” para una canción, la cual nos transmitió en el escenario junto con Paulina Rubio.

Espera… ¿Paulina Rubio?

Aunque es bien conocida la enemistad entre ambas cantantes, decidieron dar un espectáculo en el escenario de New York. El talento de ambas y su profesionalismo es superior a cualquier emoción negativa entre ambas.

Sobre sus atuendos

Alejandra Guzmán siempre destaca por sus looks rockeros y esta no es la excepción. Utilizó un jumpsuit blanco con rayas azules que luce tan rockero como deportivo, unas botas altas muy llamativas y mitones amarillos. Por su parte, Paulina Rubio generó un gran contraste, primero por su abundante cabellera muy ochentera y segundo por su look más colorido que nuestra primera amiga. Ambas se contrastan y complementan dando paso a un espectáculo fabuloso.

Más de la gira polémica

Aunque han ocurrido algunos percances en la gira –el tratamiento médico de la madre de Paulina por cáncer de páncreas- las cantantes se mantienen en el perrísimas tour y además del concierto programado en Allentown, Pensilvania, todas las fechas se mantienen sin otra noticia de cancelación. También aseguraron que lo de Allentown fue por problemas en el transporte.

¿La chica Dorada y la Reina de corazones continuarán su gira con más sorpresas como la calva tatuada? Seguro que sí y definitivamente lo estaremos esperando con ansias.