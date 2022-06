Los colores neón siempre buscan la forma de aparecer cada año. Ya sea de manera sutil o súper llamativa como este caso. El verde neón se nos presenta ahora como el color que las casas de alta costura han implementado en sus colecciones SS-2022 y que ya estamos viendo en el Street style.

El verde neón no se ha utilizado nunca con tanta clase y elegancia como ahora y, como es tendencia desde Euphoria, este tono no se limita a la vida nocturna. No te preocupes, que puedes pasear al perro a las 3 de la tarde con un total look en el tono y sentirte como una supermodelo de Versace.

En general, la paleta de la temporada se viste de colores muy vibrantes, pero parece ser que el verde neón es el favorito de las It-Girls e influencers de la moda o modernas.

¿Cómo utilizarlo en el Street style?

Eso de pasear al perro como una gran pantalla verde está muy cool pero, ¿cómo llevarlo de manera no tan llamativa? Pues al parecer no hay nada específico, puedes optar por lo clásico, es decir combinados con tonos neutros con el blanco y negro o jugar más con otros tonos en fluor. Aunque lo segundo está bien, esto haría que el verde pierda su protagonismo deseado.

En resumen todo es cuestión de actitud y estilo, que nadie te diga lo contrario. Una manera segura de aportar el color es con un blazer de este tono, es el punto de color “removible” si así lo deseas. El contra es que, al estar en una temporada tan calurosa mejor podrías optar con una falta corta o un top con un pantalón blanco.

Un matching set fresco también es una apuesta segura para combatir la ola de calor pero sin dejar de estar a la moda.