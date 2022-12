Aunque no lo creamos los vestidos con tenis siguen siendo vistos como «algo que no va» por muchas. Lucen increíbles con tacón alto pero no significa que otras opciones estén mal. Tú luce lo que te gusta y con lo que te sientas cómoda y estas opciones te darán el empujón de seguridad para animarte a un outfit de diosa como el de Emily Ratajkowki, en un LBD.

La apertura de la falda le da un aire sexy que combina perfecto con lo casual de los tenis.

Y para que tengas más opciones, acá te dejamos otros estilos que van increíbles con estos zapatos.

K-Style

Comencemos con los vestidos de día. Este es un estilo coreano muy tierno, muy para ir de paseo con unas amigas. Da un aspecto muy minimalista y es combinado con unas zapatillas súper básicas en tono blanco. Prueba uno de que los vestidos con tenis son una gran opción.

Un poco más campestre

El cottagecore ha enamorado a muchas por sus increíbles vestidos floreados. Al ser una temática de vida en el campo, no se puede ir en tacones todos lados. Además de todo, este tipo de vestido está para ser usado con botines y tenis. Tenemos muchas pruebas y cero dudas.

Romantic chic con tenis del día a día

Y no necesitas tener unos tenis clásicos, pueden ser de cualquier color y puedes utilizar las de tu día a día. No necesitas invertir en ellos sino saber combinarlos y jugar con las texturas o patrones. Este es otro ejemplo de look para el día pero un poco más romántico, para aquella chica que ama estar enamorada y ver todas las cosas bellas de la vida.

Baddie style

Y llegamos a los vestidos un poco más ajustados, un poco más para salidas nocturnas. Un vestido súper básico de color neutro a juego con unos tenis Jordans y una chaqueta para hacer juego con los zapatos. Súper sencillo y a la vez increíble. La magia de las prendas básicas es que puedes hacer muchísimo con ellas.

Naranja fiestero

Ese vestido puede gritar noche de copas pero recuerda que la comodidad es lo primero. Puedes utilizarlo para una salida rápida por las tardes y acompañarlo de alguna chaqueta pero justo así queda fenomenal. No podemos negar que, con unos zapatos de tacón el outfit cambia completamente y se vuelve lo que transmite.

¿Cuál de estos Vestidos con tenis fue tu favorito?