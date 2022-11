¡Alto! ¿Desde cuándo no limpias tu clóset? Esta es la señal que necesitas para comenzar a hacerlo ya. El decluttering es el arte de tirar y donar todo lo que ya no necesitas para dejar espacio a lo nuevo.

¿Cómo puedo hacer decluttering?

Es que me lo regaló mi ex, era de mi mejor amiga, algún día volverá a quedarme… Basta de esas excusas que surgen o podrían surgir al siquiera pensar en sacar algo de ahí. Veamos con preguntas sencillas de sí y no lo que se queda y lo que se va.

1¿Haz limpiado el clóset en los últimos seis meses?

Si la respuesta es sí, el decluttering puede esperar un poco más, si es no ya sabes lo que debes hacer. Comencemos por sacar todo para revisar lo que se queda y lo que se va.

2 ¿Te lo has puesto en los últimos meses?

Si no te lo has puesto últimamente y no se trata de alguna prenda de temporada, piensa en la causa. Si crees que la razón no tiene suficiente fuerza para seguir allí tíralo o dónalo.

3 ¿Tienes algún apego sentimental?

Esta es una de las decisiones más difíciles. Quizá lo usaste en algún evento, quizá fue caro o quizá está roto y puede que sea puro capricho. Cada prenda evoca un sentimiento, piensa en la condición de esta y qué tan valiosa es.

4 ¿Tiene algún detalle?

Manchas, agujeros o algún daño de cualquier clase. Si puedes arreglarlo hazlo, si piensas dejarlo “para algún día”, mejor termina de tirarlo.

5 ¿No te gusta cómo te queda?

Nada más doloroso que comprar una prenda y al llegar a casa darte cuenta que no fue una compra inteligente. Quizá no te queda bien con nada o en la tienda lucía muy distinto. Sea como sea, no lo estás usando y tenerlo allí no hará que lo invertido salga más.

Por sobre todo, intenta salvar la prenda y si no la quieres dónala, tómate tu tiempo para separar las categorías y tomar la mejor decisión para ti y el medio ambiente.

¿Alguna vez has hecho decluttering?