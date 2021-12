Tuvimos la oportunidad de hablar con las especialistas sobre los duelos y las expectativas de la menopausia. Si ya estás pisando la edad de este proceso y aún no tienes hijos, mira este video, te va a interesar un montón.

Recuerda que tener o no tener hijo no te define como mujer ni te resta valor. Hay mujeres que nacieron para ser madres pero hay otras tantas que no. En ambos casos, debes valorarte y amarte por encima de todo.

Un dato importante durante los duelos y la expectativa de la menopausia:

ante todo. Trabaja por tu serenidad primero y vive la menopausia sin prejuicios. «La Madurez en la menopausia» entre la consciencia y disfrutar cada instante.

Este video te dará muchos ánimos y te hará entender este proceso desde otro punto de vista: