En los videos de nuestro canal de Youtube te recomendamos lugares para que puedas visitar con tu familia y amigos. En esta oportunidad, Cris Mendoza y Ricardo Torres del Team Kena fueron a Tetetlán, un espacio muy peculiar y diferente. Te decimos el porqué.

Tetetlán en el sur de la CDMX

Debajo de tus pies podrás ver las rocas, alrededor tuyo hay una gran colección de Luis Barragán y para tu estómago: comida orgánica que… ¿nos gustó? Acompáñanos a Tetetlán en el sur de la CDMX, particularmente en el Pedregal de San Ángel.

Analizando el lugar, podemos afirmar que es un espacio muy contemporáneo, lleno de tradición y con un ambiente muy fresco que según nuestros compañeros, es extraordinario para un desayuno especial. ¿Llevarías a tu pareja a Tetetlán?

Sobre el menú

Cris Mendoza, editora de Kena.com, afirmó que el menú de Tetetlán es muy mexicano, orgánico y variado. Es decir, puedes «matar tus antojos» con la amplia variedad de platos que te ofrece este lugar.

Empecemos con la degustación:

#1: Leche dorada

Cris fue la catadora de la Leche Dorada, fue su primera vez. La bebida que acompañó este plato fue café de la olla.

#2: Yogurt de coco con frutos rojos

Por su parte, Ricardo probó el Yogurt de coco con frutos rojos. ¿Sabía suficiente a coco? La bebida que acompañó este plato fue agua de romero.

Otros platos fueron:

Cris quedó encantada con los Huevos estrellados en hoja santa y Ricky mostró su satisfacción con los Molletes con cecina.

Entre conversas y bromas, pasaron un momento distinto y con sabor a Tetetlán.

¿Quieres saber qué opinaron acerca del lugar? No te lo puedes perder en el video que te mostraré a continuación. Si no has seguido nuestro canal de Youtube, aprovecha y subscríbete y si le das a la campanita, ¡mucho mejor!