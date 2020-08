No sé si será el calorcito, el deseo por escapar a la playa, el rosa de los atardeceres o el anisa por reencontrarme con mis amigas… ¡o todo junto!, pero en esta cuarentena el vino rosado espumoso y frío me está haciendo agua la boca. Y veo que no soy la única.

Entrevisté a Giovanni Cardullo, italiano conocedor y vocero de la marca Riunite en México a raíz de una cata a la que fui invitada para conocer más de sus variedades, un evento lindísimo y en total sintonía con la cuarentena: vía zoom.

Tania Lara: Giovanni Cardullo, cuéntanos cómo es el proceso de producción de su vino rosado, ¿cómo es que se tiñe de rosa?

Giovannni Cardullo: El Lambrusco Rosé se obtiene del proceso de vinificación de 2 variedades de Lambrusco (así se llama el tipo de uva), el Lambrusco Marani y el Lambrusco Salamino. Estas 2 variedades después de la cosecha, -que se hace a mitad del mes de septiembre-, pasan por un prensado suave de las uvas y los hollejos (la piel de la uva) se quedan en contacto con el jugo de la fermentación por muy poco tiempo (menos de 24 horas), de esta forma el color que se obtiene toma un color rosado liviano y brillante antes de llegar al tono vino.

Imagen de themagnoliamamas.com en Pinterest

T.L: ¿Con cuáles alimentos es rico acompañar a Riunite Lambrusco Rosé?

G.C: Es un vino muy versátil por su notas aromáticas, placenteras y con un toque de acidez que balancea su toque dulce. Ideal con un plato liviano de pasta con salsa de tomate, frituras de mariscos y comida mexicana como tacos al pastor, tacos de suadero y embutidos variados.

-TL: Y aquí le hago un pequeño paréntesis para decirles que yo en lo personal, lo aconsejo también acompañar con postres, no súper dulces, pero sí moderadamente dulces. Por ejemplo, yo lo acompañé con una tartaleta de frutos rojos y ¡mmm!

Imagen de completelydelicius.com en Pinterest

T.L: Además del color rosado, ¿qué otra diferencia guarda con el resto de variedades (Tinto o Moscato Trebbiano)?

G.C: Desde siempre y en toda America Latina ha tenido una gran aceptación y sobre todo con las mujeres. Es una invitación a la convivencia, a compartir buenos momentos, es más liviano que otros y se puede tomar solo o acompañarlo con comida.

T.L: El vino rosado está muy asociado a las reuniones entre mujeres ¿cierto?

Riunite en castellano significa «reunidos», lo que habla de cómo este vino,

desde su nombre, está pensado en un momento de convivencia y de disfrute. Aunque este vino puede tomarse mientras ves tu película favorita sin compañía o en lo que esperas a que llegue tu pedido de comida a domicilio, es ideal para todo lo que se refiere a convivencia. En México nuestro consumidor principal son mujeres entre los 18 y los 35 años de edad lo que lo hace ideal para reuniones entre amigas. Es un producto

muy noble y amigable en todo sentido, no por nada es el favorito de las

mexicanas. Tiene una excelente ecuación precio-calidad y sus notas y

características afrutadas lo hacen ideal para nuestros paladares.

Imagen de gabytaangeles.tumblr.com, Pinterest

T.L: Cuéntanos lo que hace especial a un Riunite Lambrusco Rosé.

G.C: Su color hace que te enamores visualmente del producto y su sabor lo

refuerza. Es un vino afrutado, con burbuja pero no tiene azúcar ni gas

añadido, sus atributos son naturales propios del proceso de elaboración. La calidad y tradición de la marca en nuestro país avalan lo especial que es este vino. Es un producto versátil que puedes disfrutar solo, pero de vez en cuando, puedes echar a volar tu imaginación y prepararte un cocktail acorde a lo que te guste.

Aquí, recetas de cocteles con vino.