Como ya es, casi, costumbre, en septiembre te presentamos cocteles súper originales para preparar tu drink de viernes o de fin de semana… ¡porque gracias a dios es viernes! y se antoja. Esta vez tenemos una receta a cargo de Miss Coctel, la mixóloga Leslie Jaime, quien nos enseñó el paso a paso del conmemorativo: México Lindo.

En el pasado evento virtual de Riunite para celebrar las Fiestas Patrias de México y demostrarnos que este vino italiano de uva Lambrusco, se va muy bien con nuestra comida y bebidas tradicionales.





México Lindo con Riunite y Miss Coctel

Quedó deliciosa, por eso te la compartimos.

México Lindo es muy de “ya terminé de trabajar”, quiero algo refrescante, relajante, rico, diferente, no empalagoso… éste coctel lleva chile, ¡cómo no!, pero no es que pique ni te arranque la lengua, no te preocupes, si se siente y las lenguas mexicanas lo disfrutaremos mil. Tiene ese sabor acidito pero fresco que tanto apreciamos en México, además si lo escarchas con sal de gusano de maguey… ¡Viva México!

Receta: Cóctel México Lindo

Ingredientes

120 ml Riunite Lambrusco Tinto

30 ml Tequila

20 ml Licor de chile poblano

60 ml jugo de toronja

15 ml miel de agave

20 ml jugo de limón

Sal de gusano de maguey

1 rodaja de toronja deshidratada para adornar

Hielos



Procedimiento

Saca tu shaker y jigger y agrega todos los ingredientes mencionados, excepto por el Lambrusco Tinto, la rodaja de toronja deshidratada y la sal de gusano.

Shake shake shake y sirve en un vaso o copa previamente escarchado con la sal de gusano y hielo.

Sirve a tope la creación el Lambrusco Tinto.

Adorna con la rodaja de toronja deshidratada.

Miss Coctel nos enseñó otra creación para terminar el mes patrio en esta misma línea, se llama: Oaxaca Lambrusco, suena interesante, ¿cierto?envíanos mensaje si quieres que la publiquemos 🙂

Te voy adelantando que octubre es el mes rosa, checa porque está pensado para nosotras el vino rosado.

¡A tu salud!