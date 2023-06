Para muchas, regresar al mundo de las citas, ahora como padres, puede presentar nuevos retos. Encontrar en línea un perfil que sea compatible con sus intereses y otros aspectos de su vida familiar es, en ocasiones, una tarea agotadora.

De acuerdo con el estudio de Tendencias 2023 realizado se demostró que 1 de cada 3 (39%) personas que han salido de un matrimonio o una relación seria en los últimos dos años, están dispuestas a dar una segunda oportunidad al amor y 1 de cada 3 (36%) lo hacen usando aplicaciones de citas por primera vez.

Volver al mundo de las citas, ¡5 consejos útiles!

Salir en citas y conocer nuevas personas debe ser divertido sin importar el momento de vida en el que cada persona se encuentre. Te compartimos cinco consejos prácticos para los papás que buscan navegar el mundo de las citas en línea:

Sé sincera sobre tus hijos:

Si hablas sobre tus hijos en tu perfil o incluyes sus fotos es tu decisión, pero cuanto antes los menciones, mejor. Ser honesta sobre tus responsabilidades como padre permite a una pareja potencial saber cuáles son tus prioridades y ayuda a gestionar las expectativas de la otra persona dentro de la relación

Indica tu disponibilidad con antelación:

Puede ser decepcionante cuando un buen prospecto y una conversación prometedora no llevan a ninguna parte porque los horarios no coinciden. Imagina que sales con alguien que trabaja por las noches; con el tiempo que dedicas a la paternidad, sería muy difícil que esa relación funcionara.

Intenta desde un inicio ser transparente sobre tus tiempos. Lo mismo ocurre con tu disponibilidad emocional. Si hay ciertos momentos del día o de la semana en los que debes dedicarte más a tus hijos, es conveniente que lo comuniques para que las demás personas no piensen que los estás dejando de lado.

Sé honesta contigo misma sobre lo que buscas y funciona para ti:

Puede ser difícil descartar personas que parecen divertidas, pero si su estilo de vida no va a encajar con el tuyo, no tiene sentido que inviertas el tiempo. Probablemente un perfil en el que aparezcan noches de fiesta, conciertos o escapadas espontáneas puede despertar tu interés, pero si no tienes la posibilidad de incluir esos pasatiempos en tu vida, difícilmente va a funcionar.

Recuerda preguntarle si quiere tener hijos o ya los tiene:

Algunas APP tienen la posibilidad de añadir una insignia a su perfil indicando si tienen hijos o si tenerlos forma parte de su proyecto de vida. Aun así, nunca está de más conversar y ser claros al respecto. Además, recuerda tomar las cosas con calma, y ser consciente del momento adecuado para hacer la presentación formal entre tu potencial pareja y tus hijos.

Sé paciente:

Salir con alguien como padre soltero requiere un poco más de trabajo ya que quizás tengas espacios más reducidos de tiempo para charlar y conocer gente. Por lo tanto, el desarrollo de una relación puede ser lento y es importante tener paciencia. La ventaja es que las relaciones que establezcas probablemente se asienten sobre bases más sólidas, lo que hace que valga la pena el esfuerzo adicional.

Fuente: Bumble