El Yoga es una actividad maravillosa para curar muchos males cotidianos como dolores de espalda y ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a problemas un poco más molestos de salud y es que existen ejercicios de yoga para la buena circulación que desearas haber conocido mucho antes. Igual no te preocupes, que nunca es tarde para incluir algo nuevo en tu rutina.

Postura para despertar

Dos posturas perfectas para ayudar a mejorar la circulación y comenzar el día un poco más activa tanto de cuerpo como de mente son las del gato y la vaca. Ambas posturas de yoga para la buena circulación también relaja y estira la espalda.

Triángulo

La parte de tu cuerpo más importante en cuanto a circulación respecta es tu pecho. Necesitas que tu corazón bombee sangre para estimularla y no hay mejor postura que esta. Además todo tu cuerpo está participando con dicha asana lo cual la hace imprescindible para un estiramiento rápido.

Postura de montaña

Esta postura ayuda a liberar la presión en el sistema respiratorio y fortalecer los músculos de la rodilla además de la espalda. Perfecto para aliviar el estrés y descansar de una postura incómoda de oficina. El yoga para la buena circulación es especialmente importante si trabajas sentada por muchas horas seguidas.

Rodillas al pecho

Una postura bastante sencilla donde no necesitas tener una elevada experiencia en el yoga. Sin importar si has practicado antes o no, es probable que sea la postura más relajante y tu favorita de todas. La postura de las rodillas al pecho ayuda a liberar tensión en el sistema digestivo y relajar nuestros músculos y articulaciones tanto de las caderas como de las rodillas.

Para evitar problemas de circulación, recuerda realizar ejercicio constante, con caminar lo requerido por día es suficiente pero si no puedes cumplirlo, crea una pequeña rutina casera para mantenerte siempre en movimiento.

También puedes leer algunos básicos de yoga para principiantes.