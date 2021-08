Zapatos deportivos en tendencia, para nosotras y los más pequeños de la casa

Como bien sabemos, los zapatos deportivos son el calzado más cómodo y versátil que existe. Gracias al avance de la moda, podemos usarlos hasta para los momentos más importantes de nuestro día. ¡Qué no te falten en tu clóset! Pero lo más importante, es que así como nosotras podemos disfrutar de su confort, nuestros peques también. Mira estos modelos…

White Sneakers: los zapatos deportivos clásicos

Para nosotras…

Y es que es inevitable no querer ser parte de este trend, el cual ha elevado piezas como los sneakers blancos de faux pas a básicos en el clóset de todos, ya que su color nos permite armar diferentes looks con gran facilidad. No importa si es para asistir a la oficina o simplemente para dar un paseo con tu mascota, este calzado te brinda la libertad de jugar con infinitas posibilidades.

Fuente: Aldo

Regreso a clases con Skechers

Para nuestros peques…

Llega el regreso a clases y con ello la oportunidad de poder lucir de la manera más divertida y cool pero sin perder la comodidad que Skechers siempre ha brindado con cada uno de sus modelos a través de la tecnología de Memory Foam que les dará a los más pequeños de la casa la seguridad necesaria para realizar las actividades del día a día.

Esta temporada de regreso a clases será el momento ideal para regresar con el pie derecho y dejar que los más pequeños se diviertan eligiendo alguno de los calzados Sport, de Lifestyle o los clásicos tenis blancos de Skechers para su uniforme sin perder la individualidad y esencia de cada uno.

Fuente: Skechers

¿Deportivos favoritos? Siempre Converse

Este modelo de zapatos es uno de los más usado por nosotras. Realmente, podemos notar como desde los mas chiquitos, hasta nuestras madres y abuelas (súper modernas) apuestan por estos deportivos que son la exageración de la comodidad.

Para nosotras…

Para los más peques…