Este verano, Steve Madden quiere saber… WHAT IS YOUR PARADISE?

La campaña Verano 2021 está parcialmente inspirada en el arte digital de

finales de los años 90 y explora la idea del paraíso, uno lleno de creatividad, amor e inclusión.

Ya sean las últimas sandalias o los tacones transparentes, las plataformas

de madera o las cuñas elevadas, este verano tiene todo lo necesario para

que te sientas segura y cómoda, o bien, sexy y atrevida.

Steve Madden recurre a artistas como Jeremy Blake para inspirarse,

situando a las modelos en fondos digitalmente modificados que ofrecen

un escape de la realidad y capturan el aura del paraíso.

Los colores eufóricos ayudan a resaltar las últimas siluetas de esta temporada.

La campaña mundial se lanza en Norteamérica, Europa, Asia, Oriente

Medio y la India.

Fuente: Steve Madden