Con más de 130 productos, Zara Beauty llega al mundo el 12 de mayo

– Yo lo escribo

– ¿Segura? Yo lo puedo escribir también

– Es que me gustó la noticia

– ¡Ya sé! ¡Qué emoción!

– ¿Entonces tú o yo?

– Pues si quieres échatelo tú

– ¡Va! Mil gracias 🙂

Así estábamos Cristina (editora de este espacio) y yo ayer al recibir el notición del año: la línea de belleza de Zara, con más de 130 productos en su portafolio, llega a México, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa el 12 de mayo (a Oriente Medio llegará el próximo junio).

Lipsticks satinados y mattes, un lip balm (rellenables), un lip gloss, y un lip oil que engruesa los labios conforman la línea para labios. Foto: Mario Sorrenti

Zara Beauty nace con la ambición de fomentar una visión de la belleza 100% incluyente. Traducción: no importa tu edad, género, color de piel, status social o estilo de vida… Si te gusta el maquillaje, ¡maquíllate!

La colección de productos para ojos, labios, cara y uñas se desarrolló bajo la dirección creativa de la legendaria make-up artist Diane Kendal, reconocida a nivel mundial por haber creado algunas de las fotografías más icónicas del mundo de la moda.

La colección sale a la luz después de un año de intenso trabajo e interacciones virtuales entre el equipo de España y el de Diane, en Nueva York.

39 esmaltes en tonos matte, brillosos y aperlados conforman la colección para las uñas. Foto: Craig McDean

EN PALABRAS DE SU CREADORA

“Zara siempre ha llegado a un gran público y yo quería llevar esa misma visión al mundo de la belleza con una colección que fuera limpia, sostenible y accesible para todos”, dice la maquilladora en el comunicado que la marca envió a los medios.

“Haber podido desarrollar una línea de colorido tan extensa, que aporta una gran sensación de diversión mientras que se mantiene el respeto por los ingredientes de la más alta calidad, es algo increíble que realmente no ha existido antes.

“A través de esta diversidad de rostros y miradas, la colección celebra lo que creo es lo más importante en nuestra industria: There is no beauty, only beauties”, agrega Kendal.

Foto: Nadine Ijewere

EN PALABRAS DE SU DIRECTORA

“Nuestro objetivo era crear algo verdaderamente inclusivo, donde todo el mundo pudiera participar… Productos innovadores con un carácter individual, hechos con los ingredientes de la mayor calidad y la paleta de colores más novedosa; esas eran las ambiciones que compartimos con Diane, lo que la convirtió en la persona perfecta con quien trabajar”, dice Eva López-López, directora de Zara Beauty.

Foto: Marilyn Minter

La agencia creativa Baron & Baron, con sedes en Nueva York y París, fue la encargada del desarrollo del packaging (empaque), el cual está inspirado en la “Z” del propio logo de Zara.

El diseño mantiene una línea elegante que enaltece la experiencia de uso de cada producto, la mayoría de los cuales son refill, es decir, “recargables” o “rellenables”, lo cual beneficia tanto al planeta como a nuestro bolsillo.

Foto: Zoë Ghertner

Baron & Baron también desarrolló el concepto de la marca, el lanzamiento, la estrategia y el programa creativo 360 digital y social.

“En lugar de orientar un concepto para cierto mercado, Zara ha optado por cubrir todos los mercados con una línea innovadora que es flexible, con productos que permiten obtener cualquier look en cualquier tipo de belleza”, dice Fabien Baron, fundador y director creativo de la agencia.

Foto: Fabien Baron

UNA LÍNEA PARA TODES

Una serie de looks creados por Diana Kendal aparecen en un portafolio de imágenes que celebran la diversidad de interpretaciones en torno a la belleza, capturada por 9 fotógrafos:

1- Steven Meisel

2- David Sims

3- Marilyn Minter

4- Hadlee Pearch

5- Zoë Ghertner

6- Craig McDean

7- Nadine Ijewere

8- Mario Sorrenti

9- Fabien Baron



Zara Beauty llega a sus tiendas físicas y online el miércoles 12 de mayo con una experiencia de compra holística que incluye un try-on (probador) virtual integrado en zara.com, así como áreas dedicadas a la línea de belleza dentro de tiendas seleccionadas.

Paletas de 6 sombras (5 opciones: Clash Out, Reign of Green, Till Dawn, Nostalgia Blues y Earthy Warm) y 2 sombras (9 opciones con terminado matte, metálico y brilloso), un delineador negro matte y una sombra metálica en polvo (todo rellenable) conforman la línea para ojos. Foto: Oliver Hadlee Pearch

Una triduo para las mejillas (3 opciones: Impeccable Touch, Elysian Glow y Signature Blush), un bronzer (9 tonos con acabado satinado), un blush (9 opciones, también con acabado satinado) y un iluminador (2 tonos aperlados), todo rellenable, conforman la línea para la cara. Foto: David Sims

Zara Beauty también contempla 6 brochas: para el polvo, para las mejillas, para la base y el corrector, para las sombras, para definir y para los labios. Foto: Steven Meisel