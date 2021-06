El objetivo es vernos rejuvenecidas, con una piel natural, luminosa y sin imperfecciones, y para esto podemos usar una de estas 3 bases para nuestro maquillaje de diario.

La maquilladora Sonia Marina explica que “si es mixta tu piel, puedes tener más opciones, ya que siempre se pueden controlar los brillos con un poco de polvo para matizar aquellas zonas que más lo necesiten, si eres de las que tiene una piel grasa tendrás que controlar los brillos desde la propia base aunque luego necesites algo de ayuda con los polvos sueltos o compactos según prefieras. Las pieles secas y mixtas pueden usar maquillajes fluidos que no tengan acabado en polvo, de esta manera ayuda a mantener la hidratación y también aporta un aspecto de piel fresca. Cuando la piel es sensible, es importante que la fórmula sea natural libre de aceites y no comedogénica que aporte hidratación al rostro.”

Vitalumière Aqua, de Chanel

La base Vitalumière Aqua tiene filtros solares UV SPF15 que protegen tu piel de las agresiones externas.

Está compuesta por un derivado de ácido hialurónico que aporta confort a lo largo del día, así como agua de loto y un derivado de alga para recuperar vitalidad y tonicidad.

Forever Skin Glow, de Dior

Si tu cutis seco, esta base es la que necesitas. Tiene una acción ultra hidratante y también ofrece larga duración, así es Forever Skin Glow, de Dior. Un beneficio que te va a encantar es que mantiene la luminosidad en la piel durante 24 horas y te protege de los rayos UVA y UVB. Y sí, se nota mucho esa luz.

L’Essentiel High Perfection, de Guerlain

Esta base hidrata, equilibra y protege la piel y deja un acabado mate natural de alta cobertura.

Está compuesta por un 96% de ingredientes de origen natural como: la seda vegetal de la planta de ramio.

Con estas tres bases lograrás el acabado perfecto y lucirás un maquillaje de diario fantástico.