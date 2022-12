Dos juegos recientes y uno que compila a tres clásicos. Estos son 3 juegos de Nintendo de las franquicias más famosas de los videojuegos y necesitas tenerlo para ya. Además de ello son excelentes opciones ya que no te aburrirás con facilidad por lo que puedes ahorrar un poco de dinero. Veamos estas opciones de juegos para Nintendo.

Pokemon violet ($1,549, aprox.)

Uno de los juegos más comentados del momento es el de Pokemnon Violet. Aunque fue pensado para la nueva generación de niños (alrededor de los 10 años) gran parte de su público está compuesto por millenials. Pokemnon Violet es el primer mundo abierto de la saga, sus personajes secundarios cuentan con un mejor desarrollo de personaje y relata en líneas generales, la misma historia de visitar todos los gimnasios.

Para los amantes de la franquicia, este será un juego que disfrutarán lentamente y pueden repetirlo sin problemas. El mundo abierto genera que puedas perderte en él antes de seguir la trama principal, razón por lo cual se alarga un poco más.

Just dance 2023 ($1,259, aprox.)

Se ha convertido en uno de los más esperados año tras año. Siempre está la intriga de ver qué canciones han incorporado para la nueva edición. Entre ellas tenemos: Dynamite-BTS, Playground-Bea Miller (canción de Arcane), Toxic-Britney Spears, Radioactive-imagine dragons, Heat Waves-Glass Animals, More-KDA (intro del campeonato de LOL del 2020), Bring me to life-evanescence, Therefore Iam-Billie Eilish.

Es un juego que da para todo el año y más. No sólo encuentras satisfacción en pasar todos los niveles con la máxima puntuación, sino que además te diviertes aprendiendo nuevos pasos de baile. Hay quienes incluso lo utilizan para realizar ejercicio físico de manera divertida.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy ($1,151, aprox.)

Crash Bandicoot se vuelve por poco la mascota de nintendo. Es que su fama mundial es indiscutible, por ello, han recopilado la trilogía de Crash Bandicoot, uno de los clásicos más conocidos de todos los tiempos. Al ser un juego con una modalidad característica, es muy difícil aburrirse de él. Si esto fuera así, ¿por qué aún sigue siendo tan popular?

¿Cuál de estos juegos de Nintendo desearías tener?