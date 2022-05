No cabe duda que recordar es vivir, y sabemos que el poderoso olfato evoca la memoria muchas veces más que la vista. Toda una generación que se impregnó, olía, se sentía más guapa y se enamoraba con, si no todos, al menos uno de estos 3 perfumes que amamos (me incluyo) en los 90.

3 perfumes que amamos en los 90… ¡y que aún están a la venta!

Los 90 están de vuelta, para beneplácito de toda una generación que se ha vuelto adulta y recuerda con nostalgia esos años coloridos y llenos de diversión, una década que sin duda marcó la niñez y adolescencia de aquellos que ahora buscan algo que los transporte a ese tiempo maravilloso.

¿Y qué mejor que un perfume? Los olores capturan momentos y estos perfumes seguramente te traerán muchos recuerdos pues fueron icónicos durante esta famosa década.

1. Red Jeans de Versace

De la familia olfativa Floral/ Frutal fue un boom desde su lanzamiento en 1994, con durazno, chabacano, fresas y grosellas, entre otras; esta fragancia es fresca pero misteriosa.

2. Tommy de Tommy Hilfiger

Lanzada en 1995, cítrica e intensa fue una de las grandes favoritas en los 90 y ha sido tanto su éxito que sigue vigente casi 20 años después y a la fecha es una gran opción para los jóvenes.

3. Acqua Di Gio de Giorgio Armani

Imposible omitir de la lista, una de las fragancias más populares hasta la fecha, lanzada en 1996 se convirtió en un fenómeno en ventas ¿A quién no le vienen recuerdos con este icónico aroma?

Encuentra éstos y más perfumes icónicos de los 90 y otras décadas, así como los más actuales en Amora The Beauty Market, con precios increíbles y además, ¡el envío es gratis! www.amoramarket.com.mx







Cuéntanos tus historias aromáticas de los 90 ;P