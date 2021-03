Hoy les quiero hablar de unos suplementos que me han caído muy bien tanto para mi estómago como para mi cabello y uñas, además de la circulación y hasta el hígado… creo que tienes que conocerlos.

No sé si les pasa que a veces nos sentimos «raras» de la panza, no es que estemos enfermas pero tampoco estamos al 100, ¿saben a qué me refiero? Pues algo así me pasó hace unos días y hablando con mi querida Rosa de Aprendiendo a ser madre, me dijo que me echara unos probióticos.

Revisé en mi despensa qué tenía… y descubrí unos en polvo que no he tomado porque, la verdad, no me encanta que no se disuelven y la sensación en la boca es muy rara… ¡y luego unos unos que se disuelven en la boca y saben a menta!

Estos son los BioGaia ProD y son probióticos que ayudan tanto a tu estómago como a tus dientes. Tal cual leíste. Yo digo que también funcionan al estómago, pero de hecho, estas pastillas son hechas para las encías y los dientes. Contienen Lactobacillus reuteri Prodentis® y me sentí mejor del estómago después de tomarlos, así que yo digo que también mi estómago los recibió muy bien. ¿Por qué me gustan? Porque, literal, se disuelven en la boca y saben solo a menta, nada que ver con los sobrecitos que me parecen incómodos (aunque necesarios).

Lo puedes encontrar en Farmacias, incluso en la de Sanborns.

Otro producto que me ha parecido una súper novedad es uno que se llama Lever de la marca Hebe.

«Es un suplemento que contiene 30 cápsulas de 500 mg. elaboradas con hinojo, cúrcuma y extractos de diversas hojas, que en conjunto buscan auxiliar y facilitar el proceso de limpieza y desintoxicación que realiza el sistema hepático, además de contribuir a mejorar el sistema renal, digestivo y estimular la circulación sanguínea.» O sea: una bomba de antiinflamatorios, antioxidantes y estimulantes de la circulación.

¿Qué son esos ingredientes raros que contiene?

Chanca piedra : Se utiliza para mejorar el funcionamiento del sistema renal y urinario. Tiene propiedades diuréticas y para el tratamiento de los cálculos renales.

: Se utiliza para mejorar el funcionamiento del sistema renal y urinario. Tiene propiedades diuréticas y para el tratamiento de los cálculos renales. Bhringaraj: Estimula la circulación sanguínea.

Estimula la circulación sanguínea. Guduchi: Siempre ha sido una planta muy importante en la medicina ayurvédica porque ayuda a mejorar la función hepática, es antiinflamatorio y diurético.

Siempre ha sido una planta muy importante en la medicina ayurvédica porque ayuda a mejorar la función hepática, es antiinflamatorio y diurético. Tephosia Purpurea : También, se utiliza para mejorar la función hepática.

: También, se utiliza para mejorar la función hepática. Nirgundi: Es un poderoso antioxidante y se utiliza en el tratamiento, control, prevención, y la mejora enfermedades, afecciones y síntomas del estrés oxidativo.

Es un poderoso antioxidante y se utiliza en el tratamiento, control, prevención, y la mejora enfermedades, afecciones y síntomas del estrés oxidativo. Hinojo: Mejora las funciones del sistema digestivo, combate con éxito los trastornos estomacales y las indisposiciones tras una mala digestión y reduce la hinchazón.

Mejora las funciones del sistema digestivo, combate con éxito los trastornos estomacales y las indisposiciones tras una mala digestión y reduce la hinchazón. Cúrcuma: Funciona como antioxidante, antiinflamatorio, mejorar las funciones hepáticas como es la depuración de la sangre y eliminación de toxinas. Ayuda en casos de ictericia, enfermedades hepáticas o trastornos en la vesícula biliar.

Es de la marca Sesén y se compran acá: www.sesencompany.com / Tel. 01 800 (SESEN) 55 /contacto@sesencolageno.com. IG @sesencompany FB /sesencompany

Finalmente, un consentido de muchas mujeres porque nos ayuda a las uñas, la piel y el cabello. El colágeno bebido.

Este colágeno hidrolizado tiene un montón de beneficios ya que tiene varios ingredientes que complementan perfecto el efecto del colágeno. Es el de Silvia Straus que también trae Ácido Hialurónico.

«El colágeno representa el 80% de nuestro tejido conectivo, constituye el 30% de la masa total de proteínas y el 7% del peso corporal total en una persona y, alrededor de los 25 años comenzamos a perder, aproximadamente, un 1% de colágeno cada 12 meses, del total corporal, razón por la que ha convertido en un tema importante conocer», comentan en la marca.

El sabor es DELI, dulce pero no demasiado, a pesar de que tiene avena, no se siente pesado. Se disuelve mejor que otros, aunque también quedan bolitas, pero no saben mal si te las tragas. El bote es bastante grande, y mira todos los ingredientes que contiene:

Colágeno hidrolizado, Ácido hialurónico, fibra de avena (fibra sativa), fibra de manzana (malus domestica), Cúrcuma (cúrcuma longa), ácido cítrico, goma guar, sabor té verde, Té verde (camellia sinensis), semilla de uva (Vitris vinifera), Acai Berry (euterpe oleracesa), Omega 6, Omega 3. Stevia en hoja, Benzoato de Sodio, Premezcla de vitaminas (Vitamina C, complejo B, Vitamina A, Ácido Fólico, Vitamina K, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina D3). Mezcla de minerales (hierro, magnesio).

Como verás, la cúrcuma se repite en varias ocasiones, lo cual me parece una maravilla pues soy muy fan de esta especia.

Creo que cualquier ayuda que le demos a nuestro organismo es bien recibida, así que ya sabes: aquí tienes unas opciones novedosas.