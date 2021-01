Llega 2021 y las tendencias de belleza tienen mucho que ver con nuestro «nuevo» estilo de vida.

Jeck masks o mascarillas para la papada

También se le conoce como la «línea V», las mascarillas de la quijada (Jaw) y el cuello (neck).

Nuestra querida Bianca Pescador tiene obsesión con la papada que se «va formando» al agachar el rostro para ver el celular. Y no es broma. Desde que el Smartphone se volvió en parte de nuestros ojos y mente, todos miramos hacia abajo. Y qué decir de las tabletas, ¡todo contribuye!, por eso, no es falso que en 2020, en el que todo era en dispositivos móviles, las papadas empezaron a ser cada vez más un problema.

Así que estoy productos se van a popularizar cada día más. No, no los hemos probado aún, pero seguramente lo haremos en el año.

Estos nos suenan interesantes:

El complemento de esta tendencia…

Y bueno, estas cremas también se nos antojan no nada más para la onda de la papada (por el celular) sino porque estamos poniendo más atención al cuello y escote, ¡finalmente!

Productos hechos con componentes del cannabis

Para muchas, el hemp (parte de la semilla de la cannabis) ha venido a traer remedios diversos desde hace años. El DBN es un cannabinol (activo que está presente en varios tipos de cannabis) que se está poniendo de moda, incluso dicen que tomar gotas es perfecto para combatir el insomnio.

Este jabón tiene también la tendencia de «sin empaques», que cada vez viene más fuerte.

Minimalismo en la piel: Skinimalismo

Esta tendencia tiene que ver con cómo hemos vivido 2020: ya poco maquillaje -porque cubrebocas-, la llegada del maskné y los cambios de hábitos. Nuestra piel cambió, sin duda.

Entonces, si juntamos el cuidado de la piel con ya no usar tanto producto, el resultado es un minimalismo de la piel. Pero no solo en maquillaje, también en productos. Ya no tantas capas sino capas que nos sirvan realmente y de la mejor calidad. ¡A cuidar la piel!

Esto también, claro, incluye el cuidado ante tanto dispositivo con luz azul, por lo que las cremas, en muchas ocasiones, ya traen filtros, pero si no la trae tu crema, siempre siempre hay que aplicar filtro UV y luz azul.

Así, los pasos de esta tendencia son tres: limpieza, humectación y pantalla de protección. Listo.

Más tendencias con la más sabia de las sabias en skincare, Rita y punto: