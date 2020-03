Durante el año 2018 tuve un periodo en el cual no pude salir mucho de casa, o mejor dicho, no quería. Mi situación familiar del momento me hizo recluirme y mis estado de ansiedad me obligó a recurrir a las clases de yoga en línea, pues era lo único que me hacía conectarme conmigo misma por unos minutos al día.

Actualmente atravesamos una situación de aislamiento dada la cuarentena obligatoria y se me hizo una buena ocasión para recomendarles algunos instructores de yoga que me encantan y con los cuales pueden iniciar su práctica, retomarla o seguir avanzando.

Yoga with Adriane

Adriane Mishler es una actriz y yogui de Austin, Texas muy conocida en YouTube. Sus clases guiadas van desde los 10 hasta los 60 minutos. Tiene varias playlist con bases de yoga para principiantes y guía paso a paso a sus seguidores para que busquen y ajusten la asana (postura) a lo que mejor les acomode y les siente bien o cómo ella dice “Find what feels good”.

Cuenta con varios programas de treinta días con una clase diferente para cada día y hace calendarios temáticos mensuales con la misma dinámica. Sus videos son de yoga muy suave así que si prefieres otro tipo de intensidad sigue leyendo.

A Adriene la encuentras en: https://www.youtube.com/user/yogawithadriene

Patrick and Carling

Ellos son una pareja joven de veganos que comparten más que videos de yoga en su canal de YouTube, también suben recetas de comida, reflexiones y eventos de su vida. Ambos manejan un nivel intermedio de yoga porque sus vinyasa son relativamente intensos aunque a veces se pueden sentir muy cortos de tiempo. Las sesiones van de los 10 a los 60 minutos y Patrick suele poner mucho empeño en rutinas para el desarrollo de la fuerza, lo que puede ser atractivo para los hombres.

Ambos son además instructores para Alo Yoga, sin embargo los videos gratuitos los encuentran en su canal https://www.youtube.com/user/kineticvigilantes

Kino Yoga

Kino Macgregor tiene más de veinte años dedicada a la práctica del método de Ashtanga Yoga, el cual actualmente hago, razón por la cual llegué a ella, pues es una figura referencia para todos los astanguis.

En su canal de YouTube Kino tiene, además de clases guiadas, meditaciones para relajarte o lograr un equilibrio emocional y durante este mes maneja sesiones en vivo (De meditación y Ashtanga Serie 1) para las cuales puedes poner un recordatorio y dejarte guiar en la práctica.

Aún cuando sus videos son más para practicantes intermedios o avanzados, también cuenta con tutoriales para ciertos asanas, así como aquellos para principiantes.

La encuentras en https://www.youtube.com/user/KinoYoga/

Ejercita tu cuerpo, mente y espíritu a través del yoga esta cuarentena.

Namaste y #GoVegan