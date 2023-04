¡Amamos las mascarillas! Aunque no lo creas existen diversas maneras de aplicarlas, no sólo durante el baño. He aquí las 4 maneras de aplicar mascarilla capilar. Quizá descubras una nueva opción.

1-20 Minutos antes de bañarte

Esto es ideal para el pre lavado o pre shampoo. Aplicar la mascarilla capilar antes de irte a bañar le dará tiempo para que esta actúe mucho mejor y además desenredará toda tu melena. Luego del lavado, aplica un como de acondicionador de medios a puntas y listo.

2-Al bañarte

Es la forma tradicional, pero deberás esperar un tiempo para que las propiedades actúen, todo depende del mismo producto. Mientras tanto puedes exfoliar tu piel.

3-Como crema para peinar

Es una excelente opción sobre todo si deseas definir los rizos. Como crema de peinar retienes por más tiempo los beneficios de la mascarilla y tu pelo se mantiene hidratado. Si colocas algún aceite después de ello, tendrás una melena hidratada y sellada. Este aspecto puede durar un par de días.

4-Toda la noche

Finalmente, si no deseas utilizarla como crema para peinar, pero deseas que entre en contacto con tu cabello por mucho tiempo solo deberás dejarla toda la noche. Al día siguiente enjuagas y tienes una melena muy hermosa al secar.

¿Cuál de estas maneras de aplicar mascarilla capilar es tu favorita?