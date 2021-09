Cuando le huímos al corte de cabello, la mascarilla capilar de restauración o reparación suele ser la solución. Si las puntas se secaron y se siente pajoso nuestro cabello, hay que recurrir en primera instancia a esta aplicación de emergencia… pero como en todo, hay formas que potencian los resultados, ahí te van.

Factores medioambientales como la contaminación, el exceso de sal y sol como cuando vas a la playa; otros factores como la contaminación o sequedad en el ambiente, así como la mala alimentación o la falta de agua suelen estropear la sedosidad, entre otras, de nuestro pelo. Una solución recurrente es cortarlo, pero si quieres hacer todo lo posible por saltarte este paso, vámonos con la mascarilla capilar.

PASOS PARA APLICAR LA MASCARILLA CAPILAR CORRECTAMENTE

. Es decir, exprime bien el exceso de agua con tus manos, pero más bondadosamente que cuando exprimes una jerga, también puedes ayudarte de una toalla… que no escurras gotas pues. Aplica la mascarilla de medias a puntas .

. A menos que la indicación en las instrucciones diga que también puede aplicarse desde el cuero cabelludo (como en los casos de caspa, por ejemplo). Date masaje.

En los mejores salones utilizan la parte de los nudillos para hacer que penetre mejor el producto a las capas más profundas del pelo. No solo untes como mayonesa a un sandwich, haz que penetre y no escatimes ni en la cantidad de mascarilla capilar ni en la masajeada. Deja la mascarilla por lo menos 15 minutos.

Hazte un chongo o ponte una gorra. Aquí también aplica leer las instrucciones de cada producto, puede ser mayor o menor el tiempo indicado. Aplica calor.

Si tienes acceso a una sala de sauna o a un baño de vapor… ¡ya la hiciste! Si no, no hay problema, puedes pasar la secadora en tibio o caliente unos minutos. El calor logra que penetre más la parte nutritiva. Repetir y repetir.

Roma no se construyó en un día. Depende el daño habrá que contar con más aplicaciones del tratamiento. De 2 a 4 aplicaciones semanales para ver mejores resultados.

Ahora, si ya intentaste todo lo anterior y sigue pajoso… ¡acéptalo! Habrá que cortar el cabello. Lo que sí te aseguro es que será un despunte menor a que si no hubieras intentado nada con la mascarilla capilar reparadora.

Yo acabo de regresar del mar y de estar en albercas clorificadas… además lo tengo decolorado: efecto paja… ¡sí! Pero acabo de probar esta mascarilla capilar reparadora de Davines, The Wake-Up Circle, Hair and Scalp Day after recovery mask y sí, ¡sí te la recomiendo!: