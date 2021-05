Acudir a un sauna de vez en cuando es bueno para nuestra salud. Sutilmente, le regalamos una caricia a nuestro cuerpo cuando reposamos nuestro cuerpo en estos espacios de alta temperatura. ¿Te animarías ir a uno?

Si aún no tienes claro en qué consiste un sauna, no es más que un baño de vapor en un espacio a muy alta temperatura que no solo te permite liberar las toxinas del cuerpo sino que te ayuda a purificar el espíritu.

Se califican entre en húmedas (también llamadas baño turco) o secas, siendo las más usuales e importadas de Finlandia.

En el sauna húmeda la temperatura no supera los 70 °C con una humedad relativa entre el 100% mientras la seca presenta temperaturas entre los 80º y 90 °C y una humedad mínima, sin superar al 20%.

Foto de Pavel Danilyuk en Pexels

Beneficios del sauna

Mejor circulación sanguínea. Refuerzo del sistema inmunológico. Tonificación muscular. Alivio de los trastornos del sueño. Mejora la circulación sanguínea. Se fortalece el corazón. Depuración a través de la circulación. Evita infecciones. Si sufres de ansiedad y depresión, es una excelente terapia para calmar la mente y las emociones.

Mucho más allá del ocio y la belleza, repasamos su impacto en tu bienestar físico y mental.

Foto d Yuriy Emelianenko en Pexels

Curiosidades para principiantes Los bebés y las personas con enfermedades graves, como heridas abiertas o problemas de corazón, deberían evitar esta experiencia.

Olvídate de luces y olores. En el sauna todo es totalmente oscuro y sin ningún tipo de olores.

Los grupos familiares pueden ir juntos al sauna pero de lo contrario, se forman grupos de hombres y mujeres para ir por separado.

Un “vasta” o “vihta” (el nombre varía según la región) es una planta fresca de abedul, y lo mejor que le puede pasar a tu piel. Después del sauna notarás sus maravillas.

Si sientes que estás preparada para otra ola de vapor, asiste.

