¿A quién no le gusta un buen delicioso coctel? En estos tiempos, estas bebidas se han convertido muy populares alrededor del mundo. A todos nos encanta disfrutar de nuestros licores y destilados favoritos con la combinación de otros ingredientes como los mixers (mezcladores) (ginger beer, agua tónica, agua mineral entre otros). ¡Mira estas curiosidades!

A muchas curiosas nos encanta saber detalles, por ejemplo, ¿cómo es que se cree que surgieron y se volvieron tan sofisticados con el tiempo?

5 orígenes del coctel que te sorprenderán

Coctel: Origen 1

Aunque no lo crean…la palabra cocktail, viene de cock-tail en inglés quiere decir “cola de gallo”. Te preguntarás ¿cuál es la relación?, la respuesta es que antiguamente se le llamaba cock (gallo) a la llave del barril donde guardaban el alcohol y tail (cola) a lo último que quedaba en el barril.

Coctel: Origen 2

La primera referencia a la palabra cock-tail o cocktail se encuentra en la publicación británica The Morning Post, donde aparece en marzo de 1798 con guión de por medio refiriéndose supuestamente a una forma vulgar de llamar al jengibre (curioso ¿no?). Unos pocos años más tarde, en 1803, en la publicación estadounidense The Farmer’s Cabinet se escribe por primera vez como una bebida probablemente no alcohólica por la mezcla de varios ingredientes.

Coctel: Origen 3

Unos años más tarde, en 1806, ahora sí, la palabra cocktail se referiría a una mezcla de bebidas con alcohol. En el diario The Balance and Columbian Repository publicado en Hudson, Nueva York. Su editor, Harry Croswell, respondía a la pregunta “¿Qué es un cóctel?” Un ‘cóctel’ es un licor estimulante, compuesto por espíritus de cualquier tipo, azúcar, agua y bíteres.

Coctel: Origen 4

Sin embargo, el arte de mezclar ingredientes y crear bebidas (lo que sería la mixología) sólo que con fines mayormente medicinales se remonta, según algunos, al período cumbre de Alejandro Magno, el siglo IV antes de nuestra era, cuando se estima que ya se realizaban con profusión este tipo de preparaciones.

Coctel: Origen 5

Otro posible origen, muy diferente, se dio en los inicios del siglo XIX, cuando Antoine Amédée Peychaud en una farmacia preparaba diferentes combinaciones de bebidas, con fines no medicinales, para sus amigos. La historia, con tintes de leyenda, le atribuye por tanto también la invención indirecta del término coctel.

Sea como fuere, los cócteles como tal comenzaron a hacerse populares en Estados Unidos a finales del siglo XIX y han llegado hasta nuestros días teniendo grandes momentos en la historia, como los locos años 20s donde alcanzaron gran popularidad provocada indirectamente por la ley seca estadounidense.

Según cuenta, en el siglo XX se convirtieron en símbolo de distinción, los lugares de moda de Norteamérica y Europa comenzaron a servir mil y una creaciones haciendo de ello todo un arte hoy conocido como la mixología.

EL COCTEL Y EL MIXER: ¡NO EXISTEN EL UNO SIN EL OTRO!

Hoy en día, el coctel y el mixer coexisten en el 99% de los casos, algunos ejemplos son el agua con gas, agua tónica, jugos o uno de los más recientes y de moda mundial, la ginger beer (en español , uno de los ingredientes más utilizados en mixología alrededor del mundo).

Su producción inició a mediados del s. XVII gracias a la mezcla de especias que venían de las colonias inglesas y su fama creció a través de ellas traspasando fronteras.

