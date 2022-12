El desarrollo profesional y alcanzar el éxito es una de las metas más comunes debido a que la carrera es un pilar importante en la vida, ya que nos ayuda a crear una economía, a tener estabilidad, y en otros sentidos, ayuda a sentirnos realizados, útiles y que aportamos algo a la sociedad. Sin embargo, aunque no se haga conscientemente, el autosabotaje puede afectar este crecimiento y frenarnos, aunque sea momentáneamente.

Soy Nora Taboada, coach ejecutiva y fundadora de AFE-Liderazgo Consciente, y hoy te comparto cinco hábitos que sabotean tu carrera, a fin de prevenirlos, así como qué prácticas recomiendo para sustituirlos.

Hablar mal de los demás: Ya sea que se trabaje dentro de la empresa o que se tenga un negocio propio, el hablar mal de los demás o de su trabajo siempre perjudica la imagen de quien lo hace. Una cosa es hacer una crítica constructiva frente a la persona en cuestión, y otra muy distinta hablar a sus espaldas o crear chismes. Además, hablando mal de los demás frente a otros, se pierde la confianza de los compañeros o colaboradores.

Qué hacer: Lo mejor es crear relaciones de respeto para construir un sentido de lealtad y compañerismo que mejore el ambiente laboral y las relaciones dentro de la empresa. Es importante no olvidar que este ambiente tendrá mucho impacto en la productividad de la empresa, así como en el compromiso de todos los miembros.

Si se trata de tu empresa, capacita en este sentido para crear líderes que unan al equipo, y detecta a las principales fuentes de rumores para dialogar en privado con ellos o ellas. Si eres parte del equipo de trabajo no esparzas rumores y cambia la dinámica cuando detectes que alguien está por hablar mal de los demás.

Demasiada procrastinación: Sería un poco utópico el decir que debes eliminar la procrastinación por completo, porque además, un poco de ella (aplicada de manera consciente) puede ayudarte a mantener el foco y la energía. Sin embargo, la mayoría de las personas que se quejan de ser procrastinadoras se debe a que ésta les “impide” cumplir con sus deberes, realizar proyectos, prepararse, etcétera, lo cual ya puede considerarse un problema que representa un obstáculo para el crecimiento profesional.

Qué hacer: Primero, establecer objetivos, anótalo todo si hace falta, luego, compaginar estos objetivos con plazos razonables y establecer estrategias personales, que pueden incluir eliminar los distractores, como apagar el celular en las horas en las que se desea ser más productivo/a, establecer alarmas, periodos de descanso, incluso recompensas por completar el trabajo o por lograr avances significativos.

Descuidar otros pilares de la vida: Esto es, tener mala salud o algunos problemas relacionados y dejarlo para luego, de la misma manera, descuidar las relaciones, ya sea de pareja, de padres e hijos, e incluso de amistad. Si estos aspectos de la vida se encuentran mal, no podremos dar el cien en el trabajo, la mente se irá constantemente a estos problemas, habrá menos concentración, creatividad, etcétera.

Qué hacer: Primero puedes tomar gratis, mi test sobre bienestar integral que abarca las áreas de Energía, Relaciones, Satisfacción laboral, Intereses y Pasiones y Actitud, luego, con base en tus resultados, crear un plan y tomar acción en las áreas de tu vida que necesiten mayor atención, a fin de retomar el equilibrio, estar saludable y continuar el desarrollo profesional.

Detener el aprendizaje: Creer que ya lo sabemos todo es un error que puede truncar la carrera y el crecimiento. Esto puede surgir porque nos encontramos en un área de confort, porque hemos alcanzado un buen estatus profesional, porque somos reconocidos como expertos en nuestra área, o simplemente porque nuestra área del conocimiento no genera suficiente interés, sea como sea, detener el aprendizaje es un error que puede sabotear tu carrera.

Qué hacer: No se trata de gastar miles y miles (a menos claro que así lo desees), sino de mantener el interés despierto por el conocimiento, lo cual puedes lograr por medio de libros, conferencias presenciales u online, talleres, incluso en conversaciones con otros profesionales, ya que siempre es posible aprender de las experiencias de los demás si nos abrimos a esta posibilidad y eliminamos el concepto mental de que ya lo sabemos todo. También, te recomiendo mi ebook gratuito sobre Job Crafting, en el que aprenderás a imprimir un poco más de tu vocación, tus fortalezas y valores en las cosas que haces todos los días.

Culpar a otros: Esto sucede cuando no podemos voltear hacia nosotros mismos y darnos cuenta que somos responsables de nuestras decisiones y de nuestros propios errores, ya sea por miedo a perder un empleo, a ser reprendido o a otras repercusiones, sin embargo, culpar a otros siempre afectará nuestra imagen, la confianza que otros depositan en nosotros, así como el crecimiento tanto personal como profesional.

Qué hacer: Al principio cuesta, pero en esto no hay atajos; en estos casos siempre recomiendo la introspección, cultivar el propio análisis de acciones e ideas (sin caer en rumiación mental o pensamientos obsesivos) a fin de detectar en dónde estuvo nuestro error, qué hicimos para caer en él, qué podemos aprender de ese error y cómo podemos evitarlo en un futuro. No se trata de martirizarse, sino de crecer.

Como verás, no se trata de no equivocarse nunca, porque de estas equivocaciones podemos obtener aprendizaje y conocimiento muy valioso que incluso no podríamos obtener de otra manera, sin embargo, la clave está en no estancarse ahí, sino en concentrarse en cómo podemos ser cada vez mejores por medio de nosotros mismos y de los demás. Aplica estos consejos y, ¡mucho éxito!

Sobre Nora Taboada

Es Executive Coach, Speaker, Consultora Organizacional, escritora, Mamá y Esposa mexicana.

Su propósito es promover un liderazgo más consciente y humano que ayude a crear culturas de trabajo inclusivas, positivas y creativas que sirvan como pilar para construir un mundo sostenible.

A nivel grupal, ha trabajado para desarrollar Equipos Ejecutivos de Alto Desempeño y facilitado diferentes programas de Liderazgo y Mentoring en México y Latinoamérica. Ha colaborado con más de 60 diferentes empresas, 20 comités ejecutivos y capacitado a más de 10,000 líderes en México y Latinoamérica y USA. Actualmente trabaja con mujeres líderes.

Nora Taboada siempre ha creído que los líderes necesitan, antes que nada, recibir las herramientas adecuadas para convertirse en seres humanos plenos, con mayor consciencia y un propósito definido. Lo que la ha llevado a ser ganadora del “XVIII PREMIO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO”.

Como respuesta a los desafíos y cambios que enfrentan líderes y emprendedores y que están transformando la experiencia humana en las sociedades y las organizaciones, Nora fundó AFE-Liderazgo Consciente, donde se imparten talleres, conferencias, coaching ejecutivo y cursos de manera online y presencial para empresas y toda persona que busca prepararse y convertirse en un líder consciente.

Foto de Stocksnap en Pixaby