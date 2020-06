Texto cortesía de Cherish, sexshop online.

«Es verdad o es mentira que…» Así comienzan muchas de las preguntas que nos llegan sobre los juguetes sexuales. Es por eso que en CHERISH, más allá de ser una sexshop online se enfoca en romper mitos, quitar tabúes y empoderar a todxs por medio de sus redes sociales con sexológas expertas e información de calidad.

Decidimos entonces comenzar a romper mitos, por eso comenzaremos con 5 mentiras sobre los juguetes sexuales.

Mito #1: Usar juguetes sexuales en pareja dañará el deseo sexual, hablar de juguetes sexuales para muchas parejas resulta un tabú.

Lo que no saben es que lejos de dañarla la aumentará su deseo sexual, lograr un lazo de unión y confianza mutua jamás obtenido.

Anímate a incorporar juguetes sexuales dentro de tu relación.

Para principiantes te recomendamos: El Satisfyer Pro 4 Couples, es un Succionador para parejas con estimulación de clítoris mediante ondas expansivas. Es un juguete en el que las dos partes pueden sentir mucho placer. Además puede ser utilizado bajo el agua. ¿Ya te imaginaste todo verdad?

Mito #2: Los juguetes sexuales son malos para la salud

Totalmente FALSO, actualmente, existe en el mercado una variedad muy amplia de productos elaborados con materiales seguros, suaves y flexibles. Al utilizarlos de manera correcta y con buena higiene son perfectos para incorporarlos a tu vida sexual de pareja y salir de la rutina. Lo principal aquí, es conocer nuestro cuerpo, saber qué y cómo nos gusta. Te recomendamos experimentar primero solxs y después con tu pareja.

Mito# 3: Las mujeres que los usan, no están satisfechas con sus parejas y sienten soledad

Falso, incorporar juguetes sexuales a tu vida no tienen nada que ver con sentirse o no satisfechas. Al contrario, es un complemento a la actividad y estar abiertxs a probar nuevas sensaciones. El buscar intimidad con nosotrxs mismos es totalmente sano y no significa ni infidelidad ni falta de deseo.

¿O a caso crees que es sano estar el 100% del tiempo con una persona? Claro que no, todxs necesitamos nuestro tiempo a solas y la intimidad es una de ella.

Mito #4: Los lubricantes íntimos sólo lo usan mujeres con problemas vaginales

Es un gran mentira, la mayoría de las mujeres utiliza el lubricante para no sentir un roce y dolores molestos durante la penetración.

El Lubricante que te recomienda CHERISH es el Lubricante pjur Original – 100 ml – A base de silicona, es un lubricante premium hecho en Alemania, de los más populares del mundo. Ofrece una lubricación duradera y eficaz.

Mito #5: Los hombres no juegan

Falso 100%, muchísimos hombres se animan a probar esta sensación única de placer. No necesariamente las personas Gay. De hecho, hay juguetes diseñados para que utilice el hombre brindando más placer a la mujer.

Tal es el caso del anillo pélvico. En la página de CHERISH puedes encontrar de todos los precios y variedades. Uno que nos parece muy interesante es el We-Vibe Pivot –Anillo Vibrador, es un anillo diseñado para brindar erecciones duraderas y firmes. Ideal y divertido para usarlo en pareja y a distancia ya que cuenta con una aplicación para disfrutar estés donde estés.

