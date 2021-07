5 panties para cada momento

¡Una opción para cada ocasión!

Solemos dividir los calzones en «de abuela» y de «bailarina erótica». Te invitamos a quitar esta dicotomía y que te des cuenta de que hay más opciones en el maravilloso mundo de los panties.

Por lo general dividimos los panties o calzones en dos: cómodos y sexys. Los primeros solemos usarlos para los días de menstruación, un domingo en pants, etc. Y los segundos, para la noche de fiesta y la intención sensual. Pero Victoria’s Secret nos comparte más momentos de la vida femenina a tomar en cuenta y además nos da una muestra de su reciente colección sugiriéndonos 5 panties que hay que tener en diferentes ocasiones, con mis comentarios y caídas de veinte en cada caso.

1. Panty cheeky con encaje:

Un estilo cómodo al ser de algodón stretch suave y con detalles de encaje para hacerlo más romántico.





«Siento que este tipo y corte, de las 5 panties recomendadas sería el que usaría cotidianamente… o sea «de diario», me lo imagino perfecto para el trabajo y la vida entre semana.»

2. Panty Hiphugger:

Para las que prefieren la comodidad ante todo, estos panties son ideales para usar en cualquier ocasión, gracias a su textura suave y stretch. Ya sea para hacer ejercicio, dormir o inclusive cuando estás en tus días.

«Definitivamente de acuerdo, éste sería un pantie que yo usaría para dormir súper rico, para un domingo de pants & pelis y para la menstruación lo buscaría en color negro o vino… ¡ya saben por qué!»

3. Panty tanga No Show:

Si buscas un panty que no se transparente por debajo de la ropa, este es el indicado. Tiene una increíble suavidad y es sin costuras. Los bordes están cortados con láser para lograr una apariencia invisible, pero cómoda.

«Muy buen punto, uno de los 5 panties que no había contemplado, pero qué importante es tener algo que no se marque sobre el cuerpo ni se transparente: para los leggings, los vestidos entallados y las prendas blancas o muy claritas.»

4. Panty bikini con encaje:

Si buscas un look más atrevido ¡este panty es la opción! Un estilo más sexy con encaje y bordes en arcos muy tenues. Puedes elegir tu color favorito dependiendo del mood que tengas en el día, además de combinarlo con un bra del mismo estilo.







«El dorado me parece lo más neo sexy en cortes novedosos. Los tres son sensuales a la vista… y al tacto. Que de saber solo tú misma que los traes puestos ya te sientes sensual sin sentirte incómoda. Sólo un buen encaje y un buen corte logran esto… si no, ¡qué suplicio!»

5. Panty tanga de encaje:

Un estilo más coqueto con detalles en encaje, correas entrelazadas y herrajes de anillo en tono dorado. El panty ideal para cuando te sientas segura de ti misma y lista para cualquier situación.

«Antes era la reina de las tangas, no sé qué sucedió pero hace unos años me empezaron a parecer incómodas (se me encajaban). Sin embargo, reconozco que no dejan de ser opción para ciertas prendas y que son consideradas por muchos el número uno de panties mega sexys. Las de VS son de las mejores en cortes novedosos, sensuales y… gracias: ¡cómodos!»

**Con información de Covalente.mx por P.R. Karla Ampudia.

Y hablando de combinar con el brassiere, te dejo otra nota con el regreso de esta prenda, pero ahora… ¡con nuestra reglas!

Compártenos un comentario al respecto, nos encantará leerlo o taggeanos en @kenarevista