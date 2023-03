¡Alas, lencería y un espectáculo alucinante! Todo apunta a que el Victoria’s Secret Fashion Show volverá para este año.

¿Por qué se fueron?

Lo más relevante para muchos… ¿Por qué terminó este show, siendo tan importante para la marca y catalogado como uno de los eventos más importantes del año? Por dos grandes razones. La primera de ellas es que no ofrecía diversidad de cuerpos como por ejemplo en el show de Rihanna con Fenty, además de que ya estaban siendo catalogados de sexualizar el cuerpo de la mujer.

La segunda razón es debido a los acosos e intimidaciones que las modelos sufrían de parte de los altos mandos de la empresa. Cuando esto salió a la luz ellos lo negaron todo. Poco a poco empezó a perder audiencia y las mismas modelos comenzaron a desvincularse de este lugar.

¿Qué nos traerán de vuelta?

Se estima que si vuelven, lo harán poniendo especial atención en aquello que le hicieron perder audiencia y popularidad. No más ángeles, no más cuerpos “perfectos”, no más acoso. Podremos ver un espacio a la amplia variedad de cuerpo y tener un ambiente libre de intimidaciones, donde todas las participantes se sientan a gusto y seguras con el evento.

La actuación musical

Uno de los aspectos más importantes es el número musical del show. Los artistas más importantes del momento ansiaban ser invitados y participar en él. Acá pudimos ver a tales celebridades de la talla de Eminem, Hozier, Taylor Swift y demás.

¡Esperamos con ansias para este 2023, el Victoria’s Secret Fashion show acorde al siglo XXI!