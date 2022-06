Desde un café hasta una pareja, pasando, por supuesto, por más dinero, más viajes y más amor. Descubre los 5 pasos para convertirnos en Creadoras Deliberadas de la mano de Paulina Oropeza. Son sencillos (todas podemos practicarlos), pero tienen su chiste.

Muchas veces cuando escuchamos “Ley de la Atracción” creemos que el meollo del asunto está en visualizar, y si bien es un buen primer paso, la magia no se da a través de la mente, sino de las emociones.

“Lo importante es la emoción. Sea lo que sea que yo deseo, más que verlo, hay que sentirlo. Sentirlo es lo que nos lleva a vivirlo como si ya estuviera físicamente manifestado en nuestra vida.

Ahora, dos datos importantes: uno, la Ley de la Atracción está sucediendo TODO EL TIEMPO, seamos conscientes de ella o no, y dos, hay que tener siempre presente que ‘los similares se atraen’. Esto es verdad gracias a nuestro campo electromagnético, que es desde donde transmitimos información y conectamos con el Universo”, dice Pau.

Cuando asistí a la plática de Paulina Oropeza llamada “5 pasos para la Creación Deliberada” sabía que tenía que escribir un post al respecto, así que aquí te va la info. Úsala sabiamente y compártela con quien creas que la necesita.

LOS 5 PASOS PARA LA CREACIÓN DELIBERADA

1) CONTRASTE

Es cuando somos conscientes de que algo que estamos experimentando no nos gusta. “No me gusta cómo me trata mi jefe, me gustaría que me tratara mejor”. Todos los días vivimos contrastes, lo importante a notar es que cuando nos topamos con el contraste se crea el deseo por lo contrario (si tenemos frío, deseamos calor; si nos sentimos solas, deseamos compañía). La buena noticia es que, por el simple hecho de desearlo, ya existe. ¿Dónde existe? A nivel vibracional. Eso es lo único que tenemos que entender en este primer paso.

2) NO ME PERTENECE A MÍ

Esto es lo más complicado de entender, pero es más o menos así: nosotros no tenemos que hacer nada para que esa experiencia nueva llegue a nosotros; esa tarea le corresponde a nuestra parte no física, es decir, a nuestra alma, nuestro espíritu. En cuanto empezamos a desear algo, nuestra parte no física se encarga de mover los componentes necesarios para manifestarlo. Nuestra parte física lanza las preguntas y nuestra parte no física encuentra las respuestas. Hay que entender que ‘algo más’ lo está haciendo por nosotras. Aquí el reto es soltar y confiar.

3) EL ARTE DE PERMITIR

Esto es lo que sí nos corresponde hacer, que es literalmente permitir que las cosas lleguen a mí sin necesidad de accionar. ¿Entonces cómo permitimos? SINTIÉNDONOS BIEN, por eso es vital hacer más de lo que nos gusta. Si nuestra frecuencia está en la carencia, la preocupación o la tristeza, vamos a atraer más de eso porque el Universo escucha nuestras emociones todo el tiempo. Permitir entonces es sentirnos bien porque esa energía de abundancia va a atraer más abundancia, esa energía de amor va a atraer más amor. Tenemos la capacidad de elegir deliberadamente un presente diferente, aquí y ahora, para crear un futuro mejor.

“Deliberadamente quiere decir ‘con libertad de mente’, es romper paradigmas, cuestionar lo que hacemos, pensamos y sentimos. ¿Por qué vivimos como vivimos? Todo tiene que ver con nuestro interior, todo es un reflejo de nosotros”

4) ME VUELVO MASTER

A este nivel se llega con la experiencia y con el tiempo. Es cuando nuestra parte física empieza a copiar los estados del ser de nuestra parte no física. Es cuando vemos ciertas transformaciones en nuestra personalidad. “Antes era más enojona”, “antes me estresaba más”… Esto sucede porque, al confiar y soltar, empezamos a generar nuevos caminos neuronales que encuentran soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. En este paso nos volvemos masters, todo se vuelve más fácil y empezamos a vivir en amor con mayor facilidad.

5) LA ALQUIMIA Y EL CONTRASTE DESDE EL PODER

Es entender que nuevamente vamos a vivir un contraste. Es comprender que lo malo no es malo, es sentirnos bien con nuestras sombras y abrazar nuestro dolor. Es programar la mente con un nuevo paradigma: cuando algo ‘malo’ llega a mi vida, sé que viene algo mucho mejor. El reto es no bajar nuestra vibración cuando la estamos pasando fatal. ¿Cómo no bajarla? Haciendo más de lo que nos gusta, así la mantenemos elevada, entre otras fórmulas sencillas, como vivir en agradecimiento, alegría, generosidad, abrazando también nuestra sombra.

Si te interesa saber más, escríbele a Pau por Instagram porque pronto dará un taller llamado “Estados de Conciencia Profundos”, que incluirá, además de creación deliberada, otros temas como los sueños, el manejo del tiempo y cómo habitarnos en el momento presente.

Puede ser presencial u online, dura 3 meses, y cuesta $933 (vía streaming) o $1,333 (presencial en la CDMX). Para acceder a un descuento, usa el código EntreBrujas. Para escuchar más al respecto, te invito a escuchar este episodio de mi podcast en Spotify.