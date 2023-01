El cumplir con las obligaciones profesionales y personales cada día puede conllevar una gran cantidad de estrés si no se toman las medidas de organización adecuadas y se aprende a lidiar con la preocupación, lo cual puede desgastar la salud, la capacidad de concentración, el bienestar general y la productividad.

Soy Nora Taboada, coach ejecutiva de AFE-Liderazgo Consciente, y el día de hoy te comparto más información sobre la preocupación, cómo afecta tu vida, y 5 tips para lidiar con ella, a fin de que puedas vivir más armónicamente y puedas desenvolverte mejor en el trabajo y en tus responsabilidades diarias.

¿Por qué nos preocupamos?

La preocupación, enfocada en el aspecto profesional, se refiere a un estado de inquietud que puede acechar la mente ante una situación estresante o un problema relacionado con el trabajo, como puede ser una fecha de entrega por vencer, la pérdida de documentos importantes, demasiada carga laboral, la responsabilidad de cumplir con todo, etcétera.

Todos experimentamos la preocupación, de una manera u otra en algún momento de nuestra vida, y esto es hasta cierto punto normal. El problema surge cuando esta preocupación comienza a degenerar en estrés laboral y termina en burnout, o agotamiento excesivo.

¿Cómo se puede sentir?

Este agotamiento viene acompañado de los siguientes síntomas y padecimientos:

ansiedad, miedo, irritabilidad, disminución de la productividad, dificultades en el habla, aumento en el consumo de alcohol, dificultad de concentración, olvido, reducción en la capacidad de resolución de problemas, en la capacidad de aprendizaje, dolor de cabeza y de espalda, palpitaciones, malestares estomacales, insomnio, etcétera. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral.

Recomendaciones para prevenir y lidiar con la preocupación

Establece prioridades: Antes de empezar tu día, incluso tu semana, establece qué actividades tienen más peso, son más urgentes, importantes, o requieren de más tiempo para su realización, a fin de definirlas como prioritarias y comenzar la jornada llevándolas a cabo. También define las actividades o proyectos que son más flexibles y que tienes más tiempo para realizar. Finalmente, define las que no son urgentes, pero que sí deben hacerse, y establece un momento al día para dedicarte a ellas.

Ojo, recuerda también dedicar tiempo a las actividades que no son tan prioritarias, a fin de que no se junten y representen una presión más adelante.

Prepárate para los imprevistos: Lo único seguro en la vida son los cambios, por lo que es indispensable fomentar la fluidez de ideas y la flexibilidad en las situaciones del día a día. Por ejemplo, en el aspecto económico puedes salvar una cantidad que te ayude a pagar cualquier eventualidad o para reparar alguna pérdida. Por su parte, establecer protocolos o investigar en los protocolos de la empresa puede ayudar a salir de una situación complicada.

Descansa bien y mantente activo/a: Cuando descansamos mal el día se vuelve pesado, disminuye nuestra capacidad de concentración y resolución de conflictos y lo único que se desea es que llegue el final del día para dormir. Prevén esta situación tomándote en serio tus horas de sueño y estableciendo horarios y dinámicas que te ayuden a ir desconectando poco a poco.

Por su parte, el movimiento físico es una manera de prevenir que se acumule el estrés, ya que le avisas a tu cuerpo que todo está bien y estás fuera de peligro, por lo que te aconsejo tomar varios momentos al día para levantarte de la silla y caminar, lo cual a su vez es muy bueno para mantenernos productivos y enfocados.

Cultiva la creatividad: Practica tus hobbies, establece horarios de trabajo y cuando estos se terminen, desconecta y conecta con tus otras pasiones. Pinta, canta, escribe, lleva a cabo lo que más te haga feliz. Conectar con nuestro lado creativo nos permitirá además ser capaces de resolver problemas más fácilmente, evita la rumiación mental y previene que las preocupaciones nublen tu día. Por su parte, si lo que te preocupa es que ya no sientes motivación por tu trabajo, entonces te recomiendo mi ebook gratuito sobre Job Crafting.

Aprende a delegar: Ser líder no significa tener que cargar con todo tú sola/o. Delega dependiendo de las habilidades, experiencia y actividades de cada uno de los miembros del equipo y demuestra que les tienes confianza. Si no eres lideresa de equipo, expresa tus preocupaciones, pide ayuda de ser necesario, o pide que te den una opinión o crítica constructiva para ser mejor y no afrontar el estrés de una tarea solo o sola. Eso sí, trata de hacer lo mismo cuando alguien esté en tu situación.

Finalmente, recuerda trabajar en tu bienestar y en el equilibrio vida personal-trabajo, ya que si cuentas con una buena salud en todos los aspectos, tienes relaciones sanas y te desarrollas en lo que te apasiona, será más sencillo lidiar con la preocupación. Para saber qué nivel tienes de bienestar y flourishing (florecimiento), te recomiendo tomar mi test gratuito. Respira profundo y, ¡mucho éxito!

###

Sobre Nora Taboada

Es Executive Coach, Speaker, Consultora Organizacional, escritora, Mamá y Esposa mexicana.

Su propósito es promover un liderazgo más consciente y humano que ayude a crear culturas de trabajo inclusivas, positivas y creativas que sirvan como pilar para construir un mundo sostenible.

A nivel grupal, ha trabajado para desarrollar Equipos Ejecutivos de Alto Desempeño y facilitado diferentes programas de Liderazgo y Mentoring en México y Latinoamérica. Ha colaborado con más de 60 diferentes empresas, 20 comités ejecutivos y capacitado a más de 10,000 líderes en México, Latinoamérica y USA. Actualmente trabaja con mujeres líderes.

Nora Taboada siempre ha creído que los líderes necesitan, antes que nada, recibir las herramientas adecuadas para convertirse en seres humanos plenos, con mayor consciencia y un propósito definido. Lo que la ha llevado a ser ganadora del “XVIII PREMIO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO”.

Como respuesta a los desafíos y cambios que enfrentan líderes y emprendedores, y que están transformando la experiencia humana en las sociedades y organizaciones, Nora fundo AFE-Liderazgo Consciente, donde se imparten talleres, conferencias, coaching ejecutivo y cursos de manera online y presencial para empresas y toda persona que busca prepararse y convertirse en un líder consciente.

Foto de Hello I’m Nik en Unsplash