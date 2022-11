Las mujeres muchas veces estamos atadas a cierto tipo de prejuicios por llamarlo de alguna forma. Por ser mujer debemos actuar de una cierta manera y al no hacerlo somos tildadas de irrespetuosas, poco femeninas e incluso de seres con poco criterio. Para ti que dudas en comportarte como realmente deseas te dejo 7 cosas que debes escuchar para ser como tú quieras ser.

Hazte oír

“Una mujer debe ser delicada, hablar solo cuando le dicen, tener un tono de voz agudo…” y vayan a saber qué más. Una mujer, como todo ser humano, merece ser escuchada, así que habla firmemente y con un tono de voz fuerte y elevada. Habla de manera clara y sin una pizca de inseguridad escondida en los temblores de tu voz. Si es lo que realmente deseas, con el tiempo y la práctica aprenderás a hacerte escuchar.

No te disculpes, acepta tus derechos

Aprende a decir “no interrumpas” a entender que tienes el mismo derecho de hacer o decir lo que se te venga en gana (sin lastimar a las otras personas, claro). Que no debes de empequeñecerte por alguien más ya que no eres inferior, eres SUFICIENTE.

Haz valer el rechazo

No digas «no» acompañado de una excusa para poder validarlo. Simplemente es porque dices no y punto. ¿Quién no usa el “No porque tengo novio, no porque ese día estaré ocupada”? Mejor di no, gracias. Es lo que debes y tienes que hacer. No le debes explicaciones a nadie.

No te rías de lo que no hace gracia

Las mujeres tienden a reírse de todo pero, ¿cuántas de esas cosas enserio dan risa? ¿Te ríes porque lo consideras gracioso o porque crees que deberías de hacerlo?

Domina el arte del sarcasmo

Las palabras tienen mucho poder y el arte del sarcasmo es un arma de muchos filos. Las mujeres a veces no somos buena con el sarcasmo o porque nos enseñaron a calladitas nos vemos más bonitas. Si entiendes el sarcasmo y eliges usarlo, adelante. Si solo lo entiendes, hazlo saber para que no quieran tomarte el pelo.

Expresa lo que te moleste

No te guardes nada, expresa lo que te molesta en el momento exacto si es necesario. Si la otra persona no tolera la llamada de atención por su falta cariño, toma distancia que allí no hay nada que hacer.

No te coloques por debajo de alguien más

Finalmente, solo tú tienes el poder de colocar personas por encima o por debajo de ti y créeme que nadie más que tú merece estar sobre ese pedestal. Eres la persona con la que estarás toda la vida, ¿en serio vale la pena colocar allí a un pasajero?

He aquí las 7 cosas que debes escuchar y aplicar en tu vida diaria ¿qué te parecen?