Y después de más de dos meses en donde el mundo se paralizó, todo cambió. Sí, cambiaron nuestros hábitos, la manera de trabajar, de organizar nuestro tiempo, nuestra forma de socializar, de ver la vida desde otro ángulo, de enfrentarnos con otra realidad y porqué no decirlo, de enfrentarnos a nosotros mismos. Y ahora nos toca regresar a nuestro «nuevo modelo de vida», a lo que anteriormente llamaríamos la vida normal, pero ya no es una vida normal, qué tal si la llamamos “Nuestra NUEVA vida”.

¿Por qué digo nueva vida?, porque este aislamiento nos enseñó y nos obligó a reinventarnos de muchas muchas formas. De la noche a la mañana nos hizo adoptar nuevos hábitos, algunos muy positivos y otros que traíamos arrastrando y que descubrimos que no son del todo provechosos para reiniciar.

Todo este aprendizaje obtenido es oro, no podemos regresar sin potenciar lo aprendido, simplemente no podemos ser iguales.

¡A conservar!

Pensemos en algunos nuevos hábitos positivos que has adoptado y cómo continuar llevándolos acabo.

Alimentación. Además de que mil y un veces nos han dicho que es la fuente de salud, esta pandemia nos demostró que tener buenos hábitos alimenticios no solo nos hacía un poco menos vulnerables, también nos permitió continuar y/o adoptar una nuevo estilo de vida con especial atención en incorporar alimentos más saludables. Muchas personas aprendieron a cocinar y de una manera más equilibrada. Aprendimos que lavar las manos de manera correcta (algo tan sencillo y habitual) es una gran defensa para evitar muchas enfermedades. Encontramos espacios , nuevas maneras y horarios para poder realizar lo que fuera. ¿Cuál fue la clave? Disciplina y reservando un espacio y horario para hacerlo. En este rubro TODOS nos reinventamos , por convicción u obligación. Encontramos nuevas formas de estar presentes con los equipo de trabajo, en las reuniones y maximizando tiempos. Demostrando que los minutos valen oro y que se puede ser altamente efectivo en cualquier lugar. Estamos cerca de otras maneras . Sin duda es uno de los cambios más fuertes pero redescubrimos nuevas formas de estar cerca y con los que más queremos.

Tan solo he tocado 5 puntos y mira cuánto cambió todo. Observa cómo te has reinventado, entonces, ¿Qué quieres conservar de todo lo nuevo que has logrado? La respuesta lógica sería todo.

Cómo no volver a viejos patrones

Entendiendo que algunas cosas dejarán de ser iguales y estarán fuera de nuestro control quiero darte algunos consejos para que este nuevo modelo de vida, sea lo más provechoso posible:

Haz una lista de todo lo que aprendiste y todo lo que quieres mantener para tener una vida más equilibrada. Diseña tus nuevas metas.

Planifica tu día, semana y mes de acuerdo al nuevo estilo de vida que quieres tener. Esos hábitos que hoy ya tienes en piloto automático no se pueden perder. Piensa cómo distribuirás tu tiempo de una forma eficaz.

Regresa con una actitud triunfadora. Durante este tiempo descubriste tu enorme capacidad, confiaste en ti misma, aprendiste sola y hoy lograste un cambio muy positivo.

Entrénate para gestionar tus pensamientos y enfocarte en todo lo que tienes; a la inversa de poner toda tu atención a todo lo que crees que te falta o anticipar escenarios negativos.

Maneja diariamente la emoción del miedo. Hoy ya sabes que cada vez que te enfrentes a una situación muy difícil sabes que puedes confiar en tu capacidad de salir adelante y estar mentalmente más fuerte. Cuando percibas el miedo: cuestiónalo y determina que puedes enfrentarlo con base en todo lo que has vivido y aprendido. Enfócate en tus historias de éxito y visualiza el futuro que deseas.

Selecciona y conserva a la gente valiosa. Aquellas personas que te demostraron que no hay fronteras para estar cerca.

Establece un plan de ahorro para lo que realmente es prioridad en tu vida. Durante este tiempo nos dimos cuenta de todo lo que no necesitamos y en lo que es importante gastar.

En la vida todo es aprendizaje. Si quieres actuar como una persona inteligente emocionalmente ahora tienes la oportunidad de rediseñar tu nueva vida, gestionar tus pensamientos, adoptar nuevos hábitos y maximizar todo lo adquirido.

Este momento es muy valioso, es el momento de crear.

