El acompañamiento nutricional es una de las soluciones a este padecimiento femenino.

El Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP) es un trastorno HORMONAL muy común entre mujeres en la edad reproductiva (6 al 12% de prevalencia en EEUU). Se caracteriza por la ausencia o irregularidad de períodos menstruales por niveles excesivos de andrógenos, que son hormonas masculinas o lo que se conoce como hiperandroginismo.

La causa exacta del SOP aún es desconocida.

Es una realidad que la obesidad empeora esta condición y por tanto, el manejo de un peso adecuado es una medida de prevención a complicaciones de salud futuras. Cuando somos diagnosticados con SOP es indispensable la figura de un nutricionista para el tratamiento de esta condición, muchas veces el SOP es mal diagnosticado. Los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico varían entre cada mujer. Entre los síntomas prevalecen: Períodos menstruales irregulares, exceso de andrógenos y presencia de quistes ováricos.

Leyendo sobre nutrición en relación a esta condición e incluyendo experiencia tenida con pacientes que presentan SOP, LA SOLUCIÓN NO ES LA RESTRICCIÓN DE ALIMENTOS, tampoco lo es comer menos, ni ejercitarte más que una persona que no presente esta patología, debido a que esto lo que va a originar es más desbalances hormonales y trastornos de conducta alimentaria (TCA).

Al estar involucrado en dietas restrictivas, nuestro cuerpo va a luchar para lograr estar en un estado de homeostasis (estado de balance, comodidad preferido por nuestro cuerpo). Las dietas restrictivas aumentan la producción de hormonas como la grelina que es la hormona que aumenta el apetito, mejor conocida como “hunger hormone”. Es una realidad que mujeres con SOP tienen una tasa metabólica más baja o un metabolismo más lento y esto sumado a una posible resistencia a la insulina, puede conducir a tener mayores antojos y por ende, es más difícil llevar dietas, sobretodo, las restrictivas que te hagan pasar hambre.

SOP Y DIETA

No existe un consejo universal porque todos somos diferentes. De hecho, existen 4 distintos fenotipos de SOP y el spectrum del diagnóstico es tener al menos 2 de los síntomas. La hiperinsulinemia es la principal causa de los síntomas de SOP, por tanto, cuando hablamos de intervención nutricional, en pacientes que tienen esta condición consideramos todo lo necesario para poder disminuir los niveles de insulina en sangre. Es irónico cómo en muchas ocasiones los pacientes llegan a consulta referidos porque tienen que bajar de peso, justamente porque han sido diagnosticados con SOP.

La verdad es que bajar de peso no es lo más importante. Te pones en una dieta extrema súper hipocalórica y ya, bajas de peso… ¿y luego? ¿Realmente es sostenible? ¿Y con los desbalances hormonales? ¿Dónde está la adherencia nutricional para la sostenibilidad?

El 86% de mujeres con SOP han presentado un desorden alimenticio subclínico. El más común es “binge eating disorder” por el “yoyo dieting and weight stigma”. Restringir calorías eleva el cortisol, la resistencia a la insulina y es proinflamatorio.

Los alimentos de bajo índice glucémico se han considerado mucho para el tratamiento de SOP, sin embargo esto es muy relativo porque es la respuesta glucémica lo que va a hacer la diferencia. Consumir comidas balanceadas sin eliminar ningún grupo de nutriente, trabajar la alimentación consciente y evitar llevar nuestro cuerpo a pasar hambre o a tener cargas altas de estrés, van a hacer la diferencia. Entre los suplementos a considerar se encuentran: Inositol, Omega 3, Probióticos, Vitamina D y Ashwagandha. Sin embargo, esto debe estar prescrito por profesionales y debe ser personalizado según el caso clínico de cada paciente.

Por último, lo que sí es cierto es que tener esta condición puede ser muy frustrante. No te desesperes, no creas que no tiene solución, recuerda que los pequeños cambios a corto plazo son aquellos que a largo plazo perduran, y el acompañamiento nutricional es gran parte del rompecabezas.

Por Victoria Crincoli – @VivaHealthier