¿Te has preguntado qué significa la posición en la que duermes con tu pareja? Aunque no lo parezca existe una sintonía a la hora de dormir que se puede descifrar a través del lenguaje no verbal. Hoy te voy hablar de las posiciones más comunes para que descubras algunos datos de tu relación que seguramente desconocías.

Posiciones al dormir, ¿qué quieren decir?

Cucharita

¿Sabías que una quinta parte de las parejas duermen en cucharita? Una de las posiciones más comunes al dormir al inicio de las relaciones es la famosa “cucharita” donde ambos duermen de costado hacia la misma dirección, abrazando a la pareja.

En esta posición el que queda por fuera es el protector, quien brinda la seguridad a la relación. Por otro lado, la otra persona se siente en mayor confianza. Asimismo, existe la cucharita suelta en donde se duerme igual, pero hay un ligero espacio entre la pareja, esta posición marca que la relación ha madurado o se necesita un ligero descanso emocional.

Tetris

A esta posición también se le conoce como enredados, ya que la pareja se acomoda entrelazando piernas y brazos embonando un cuerpo con el otro, aunque suele ser incomodo por la postura.

Si solo un individuo realiza esta posición, en la comunicación no verbal se puede traducir como dependencia hacia la otra persona. Por otro lado, si ambos la realizan insinuaría una agradable relación equilibrada y unificada.

De espalda a espalda

Esta posición es de las más cómodas y en la que mejor se acomoda la pareja por la libertad de espacio para moverse.

Por un lado, esta postura puede demostrar la seguridad y libertad que tiene cada uno, pero también puede significar separación y desapego, depende de muchos factores incluyendo la actitud corporal.

Así como estas posturas existen un sinfín más, solo es cuestión de elegir la que mejor se les acomode a ambos, recuerda que dormir en pareja es una experiencia muy bonita donde pueden aprender mucho uno del otro.

Fuente: Emma