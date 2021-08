A un lado color negro, porque los tonos pastel son el “new black”

Los colores en tonos pastel llegaron para quedarse, dan un look de chica relajada, fresca y buena vibra –por lo menos a mí me da esa impresión-. Puedes jugar con los contrastes de un mismo color y verte fabulosa, o darle vueltas al círculo cromático y lucir icónica.

El azul bebé, el lila, el verde pistacho, el rosa y el amarillo han tenido un rol protagónico los últimos meses.

Elegantes y a la vez tiernos, estos son los colores que están marcando la pauta

Azul bebé (baby blue): el más clásico, puedes llevarlo desde un conjunto para estar cómoda en casa viendo Netflix, hasta un look más formal para ir a la oficina.

Verde pistache: unos de los favoritos en todas sus versiones, úsalo en un outfit monocromático o acentúa el color en la prenda o accesorio que prefieras.

Lila: si hay algo que me genera este color es tranquilidad, no por cualquier cosa la lavanda lo tiene. Ideal para armar un look lindo y cómodo para una cita romántica de día o un brunch con tus amigas.

Amarillo mantequilla: cuando Pantone dijo que el amarillo era el color de 2021 quizás no imaginó que sería en un tono pastel.

Además, estos colores se están abriendo paso en todos los estilos, ¿los vieron en los conjuntos deportivos? Son un sueño

Combina los tonos pastel entre sí

Amarillo + lila: romántico, soñador… Como quien camina entre nubes.

Azul + blanco: armonía en su máximo esplendor.

Verde + lila: una combinación para robar todas las miradas en la calle.