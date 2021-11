Si tú eres, como yo, de las que pensaba: cómo Carrie Bradshaw puede vivir como una millonaria en Manhattan ahora podremos averiguarlo. Sarah Jesica Parker está siendo la anfitriona de la renta de este departamento en Nueva York.

Pero antes de que te emociones, ya no hay lugar porque fue simplemente una promoción para el lanzamiento de la nueva serie de HBO Max sobre las amigas de Sex and the City (sin Samantha), “…and just like that…” pero la verdad, estaba en súper precio: menos de 500 pesos (Ajá, pesos).

Cada alojamiento es una recreación de la casa de piedra rojiza de Carrie, en honor a los 23 años desde que por primera vez nos introdujeron a la moda.

“El personaje de Carrie Bradshaw está cerca de mi corazón y es muy querido para mí, y volver a visitar su mundo para la continuación de la historia de Sex and the City ha sido una gran alegría”, dijo Parker. “Estoy emocionado de que nuestra audiencia experimente el Nueva York de Carrie como nunca antes y camine en sus zapatos, literalmente, por primera vez”.

La marca nos cuenta que los huéspedes se verán inmersos en una experiencia Carrie Bradshaw y vivirán:

Un saludo virtual en el check-in de la propia Sarah Jessica Parker, y una narración que recuerda la introducción que invita a la reflexión de cada episodio.

La oportunidad de bajar los escalones de su casa de piedra rojiza y pasear por las calles de Manhattan (no se incluyen los paseos del autobús urbano).

Cosmopolitans para un brindis con amigos.

La oportunidad de admirar y jugar a disfrazarse en el icónico armario de Carrie, con sus looks favoritos (como el tutú de Patricia Field que usa en los créditos iniciales), diseñadores y, por supuesto, ¡zapatos!

Una sesión de estilismo y una de fotos, donde los huéspedes podrán mostrar a sus fashionistas internos.