Ya que nuevamente Sex on the city está de boca de muches causando furor y removiendo nostalgias debido a su reboot: And Just Like That, me pareció una gran idea para nuestro Drink de viernes averiguar para todas nosotras (incluyéndome), la receta del coctel que hicieron famosos estas memorables amigas de Nueva York: El Cosmo (nick corto para el Cosmopolitan).

Así que como Carrie y sus amigas júntense una noche para hablar de la vida, el trabajo y el amorsss y brinden con un Cosmo por todo lo anterior.

El Cosmo

apartmenttherapy.com

fashionweekdaily.com

Ingredientes

Vodka – 120 ml

Licor de naranja Triple sec – 2 cucharadas

Zumo de arándanos – 4 cucharadas

Zumo de limón – 4 cucharadas

Piel de naranja – 2 trocitos

Hielo picado – al gusto

Preparación

Saca tu Shaker y empieza como siempre, por los hielos frapee. Suma uno a uno los licores y después los dos jugos.

Shake.shake.shake.

La rebanada de piel de naranja será el adorno final. Por supuesto que las martineras son las copas por excelencia mandatorias para esta bebida.

