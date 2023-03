Tener una pareja es algo hermoso -en ocasiones, claro- pero los beneficios de estar soltera son innegables e incalculables. Aun así vamos a revisar 5 de las múltiples razonas por la cual no deberías temerle a ser soltera. ¡Abraza tu soltería con orgullo!

1 Te enfocas en ti

Con una pareja, tu tiempo, tu atención y prioridades se encuentran divididos. Al ser una persona en la que depositas tu confianza suele ser una referencia a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que quieres no suele ser lo que quieres y sólo en soledad podrás encontrarte y lo que realmente quieres en la vida sin alteraciones externas.

2 Mejora tu condición física

No pasa en todos los casos pero en general las personas solteras suelen tener y mantener una mejor condición física y una mejor salud, suelen cuidarse mucho más. Estas personas están enfocadas en sí y en cultivar su amor propio, tanto que saben que su cuerpo es importante y no debe ser descuidado.

3 Mantienes a tus amistades contigo

No te mientas a ti misma, al menos una vez en la vida te has alejado de amistades por tener pareja. Ya sea por sus celos (habrá que revisar eso) o porque decides enfocarte en la persona y dejar a un lado todo lo demás. Al fin y al cabo, la base social que más importa son tus amigos porque estos perduran mucho más que una relación. Esta última te lo puede arrebatar lo cual hará que te sientas sola.

4 Mayor libertad financiera

Una de las mejores razones para pensártelo dos veces antes de entrar en una relación es esta. No sólo inviertes tu tiempo sino también tu dinero porque de amor no se vive y los detalles económicos, las salidas, regalos y todo eso cuenta. Si tú y tu pareja tienen hijos el dinero que podrías invertir o utilizar en ti se reducirá de manera drástica.

5 ¡Nada de equivocaciones!

Finalmente y probablemente el más importante de todos. Compartir tu tiempo no es cualquier cosa y no puedes estar al lado de la persona equivocada por no querer estar sola o no saber cómo alejarte. A veces es mejor estar soltera que junto a una persona que podría destruir meses e incluso años de tu vida y de tu estabilidad mental.

Piénsalo bien antes de saltar al mundo de las relaciones y mientras tanto ¡abraza tu soltería!

Image by Jill Wellington from Pixabay