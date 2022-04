Descubre los 3 amuletos para la abundancia y riqueza que deberías usar este año y siempre. Para ti, para tu casa y entorno; son indispensables para atraer estabilidad financiera.

Amuletos para la riqueza

Si estas interesada en atraer abundancia, riqueza y fortuna, es propicio que tomes en cuenta estos 3 amuletos que nos ayudarán a desbloquear cualquier mala energía que nos esté impidiendo atraer dinero.

Dora Torres, esotérica y experta en el mundo de la astrología nos explicó que «estos 3 amuletos son exclusivos para alejar cualquier negatividad e ideales para usarlos como canal de la energía para atraer abundancia perfecta».

Torres precisó que no basta solo con tener los objetos y ya, la necesidad de creer y de sentir la buena energía es importante para que todo fluya y podamos obtener los resultados que queremos.

«Si tienes un objeto como amuleto, pero no crees en eso, no lo limpias o sencillamente se te olvida que existe, no estás haciendo nada, la idea es hacer con conciencia y desde la fe lo propio, para ahuyentar esa pesadez que nos rodea», dijo la experta.

1- Sapo de la fortuna y fuerte

El sapo o rana de tres patas está hecho de madera o en latón que asemeja al oro, con una moneda china en la boca. Si hacemos conexión con la rana, la energía será potente y podremos atraer abundancia y riquezas.

Torres nos sugiere colocar esta rana al frete de la entrada principal, en la zona norte de la casa. Ideal para potenciar tu carrera profesional. Pero si quieres impulsar la riqueza, la zona sureste es la adecuada para ello.

Aquí les presento mi rana de la suerte. De color madera:

2- Colgantes con monedas chinas

Dora explica que de acuerdo con la filosofía del Feng Shui, las monedas chinas tienen un significado de la relación entre el cielo y la tierra.

Asimismo, tienen un lado Yin y Yang en el que están inscritos ciertos caracteres que significan paz, prosperidad y protección. No nos cae mal, una pulserita con monedas chinas, para usar diariamente.

Sin embargo, la experta nos aconsejó que un colgante con monedas chinas es lo ideal para usar dentro de la casa o negocios. Las tiras de dicho colgante deben ser de color rojo (simboliza buena fortuna.)

Esta es otra opción de colgantes, sirve exactamente para lo mismo:

Tips:

Dos monedas atraen la buena suerte a los negocios y se colocan en la parte superior de los negocios.

10 monedas chinas simbólicamente representan la prosperidad en todos sus aspectos, tales como dinero, riqueza, abundancia y poder.

3- Esencia de limón

Aunque no me lo esperaba, fue muy interesante este recurso como amuleto para atraer la fortuna. Pudiera ser el trio perfecto para lograr una armonía necesaria y hacernos merecedoras de la riqueza y abundancia.

Aceites, esencias o aromáticos de limón, sirven para alinear las energías y atraer el dinero de forma perfecta. ¡Empecemos a comprar aromáticos de limón!

«El limón conecta con la energía de la riqueza y la buena salud. Si quieres atraer más de esto de forma correcta usa esencias de limón en casa, negocio y hasta aromatizador para tu coche. Además, deja un aroma delicioso», argumentó la especialista.

Esta misma semana empiezo a buscar mis esencias de limón, ¿y tú? Pero en este momento, tengo estos palitos aromáticos que van activando la energía para la abundancia.

Otros consejos para atraer abundancia

Usando el poder de tu subconsciente

Dora asegura que en conjunto con el amuleto, las frases e intenciones desde la parte consiente y subconsciente, son muy necesarias.

Ella reveló que al repetir las siguientes frases, con la intensión real de progresar, la respuesta será totalmente directa y proporcional.

Toma nota y déjalo visible en tu cuarto u oficina y repite:

Repite la palabra “riqueza” lentamente y en silencio antes de dormir. Siente (de la manera más real posible) que posees todo el dinero que deseas. Alinea el consciente con el subconsciente. Cree en ti misma. Bendice tu dinero todos los días.

6 elementos clave que debe tener una cartera

Del mismo modo, nos comentó cómo ordenar nuestra cartera para potenciar la energía y atraer energía financiera. Sigue estos consejos: