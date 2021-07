Accesorios… ¡determinan tu personalidad!

Accesorios, ¿qué haríamos sin ellos? Cuando decidimos salir y abrimos nuestro clóset para saber qué estilo se nos antoja, debemos saber con claridad que hay algunos accesorios que muestran la personalidad y la determinación que posees. Estas son las tres opciones que una mujer debe llevar con dignidad.

Accesorios chic: los lentes de sol

¿Has visto lo nuevo de JW Anderson x Persol (mezclas e innovaciones inesperadas)? Es una opción increíble para realzar tu outfit y para darle súper punch a tu look. Mujer con lentes es sinónimo de mujer segura de sí misma.

Con esta colaboración, la centenaria marca italiana con excelencia en diseño, Persol, se encuentra con la creatividad y el espíritu joven de JW Anderson. Esta fusión de ideas ha dado como resultado dos gafas que realmente encarnan y homenajean el estilo y tradición de ambas marcas.

Entendiendo bastante bien el AND de Persol, Anderson fusiona su diseño con un eclecticismo desenfadado. Así, puede conjuntar la inconfundible identidad de las gafas 649 clásicas con el diseño disruptivo de las 0009, refrescándolas para darles un aspecto que sin duda, las nuevas generaciones adoptarán inmediatamente. De esta manera, transforma a dos de los diseños más icónicos de la marca italiana.

«Siempre me he considerado fan de Persol», dijo Jonathan Anderson, fundador y director creativo de JW Anderson. «Son un clásico del diseño; siempre los he usado. Su confección y su calidad son increíbles. Me recuerdan al diseño de los muebles de mediados de siglo, de estilos clásicos y su peculiar combinación de colores».

Mira alguno de los modelos:

Fuente: Persol

Pasos increíbles

La idea no es llevar cualquier zapato, la idea es que sean originales, con estilo; que muestres qué tan seguras son tus pisadas y lo mucho que disfrutas el camino. Así como un little black dress es un must en cada armario, unos sneakers casuales con diseño de alta costura, son la pieza atemporal que marcará la diferencia.

Para esta temporada SS21, traen en exclusiva a México el modelo de casual sneakers Clean 90 que se presenta en diferentes opciones: en colores blanco y negro que crean el complemento como el concepto de yin y yang con tonalidades contrastantes.

La silueta minimalista de Clean 90 está elaborada a mano de forma artesanal con piel premium, material en el que tiene grabada la firma de Axel Arigato en letras doradas que lucirán para caracterizar los looks de este verano y que seguro en invierno continuarán cambiando la concepción de que los básicos pueden caer en lo aburrido; con estos diseños, los looks destacaran en cada outfit por el icónico «Tori Bird» que se presenta en esta ocasión bordado de manera doble.

Fuente: Axel Arigato

¿Y qué tal esta colección increíble de Skechers?

Es la segunda colaboración del muralista James Goldcrown con Skechers. Se incorporan los diseños de Love Wall, ¡muchos corazones! Traen dos estilos distintos para diferentes personalidades.

“El mensaje de amor y positividad de James Goldcrown es exactamente lo que el mundo necesita en este momento y llevar sus diseños inspiradores a nuestra marca es algo que sabemos los fanáticos de Skechers de todo el mundo apreciarán”, dijo Michael Greenberg, presidente de Skechers. “Estamos entusiasmados de presentar estos icónicos estampados en varios estilos de nuestras divisiones, incluida nuestra colección benéfica BOBS de Skechers que siempre ha difundido el mensaje de amor al ayudar a los niños y albergar mascotas”.

Accesorios hermosos ¡bolsas originales!

Las bolsas son un elemento que definitivamente no puede faltar y las bandoleras están en tendencia para este verano (y cualquier momento del año).

Estas pequeñas bolsas están destinadas solo para llevar contigo lo elemental del día: tu celular, monedero, maquillaje básico y las llaves. ¡No más!