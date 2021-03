Más allá de mantener una figura esbelta, es necesario estar sanas y no salirnos del peso ideal (a rango personal). ¿Un milagrito? Conoce estos 5 alimentos que te ayudan a acelerar tu metabolismo.

Acelera el metabolismo: alimentos que te ayudan

Sin tener la necesidad de tomar suplementos, es mejor la opción natural. Estos alimentos te ayudarán a acelerar el metabolismo y alcanzar el peso ideal para estar 100% sana.

Picante

Si comes picante, elevas la temperatura corporal y de esta forma, se acelera el metabolismo permitiendo quemar la grasita que tenemos en el cuerpo.

Por ejemplo, comer chiles aumenta de inmediato la actividad metabólica en un 20% y se mantiene durante un máximo de treinta minutos.

Carne magra

Comer carne o proteína magra es una excelente opción para acelerar tu metabolismo. Si tomas 100 gr. de este alimento, podrás conseguir 10 gr. de grasa en su totalidad (menos de 4.5 g de grasas saturadas y máximo de 95 mg de colesterol).

Puedes consumir: la pechuga de pollo, el pavo, el conejo, o el solomillo y el lomo en la carne vacuno y el cerdo.

Salmón

Este alimento es rico en proteínas y omega 3, un excelente aliado contra la inflamación en el abdomen.

Estas proteínas son ideales para el fortalecimiento de los músculos, gracias a su contenido en vitaminas A, B y D, además de yodo.

‘El salmón no solo es saciante y delicioso, sino que también hará que tu piel brille, reduzca su riesgo de enfermedad e incluso disminuya tu hambre’, explica Sarah Mirkin, autora de ‘Fill Your Plate, Lose The Weight’.

Chocolate amargo

Sarah Mirkin explica que, «el chocolate oscuro es rico en flavonoides, los cuales protegen tu corazón, reducen riesgo de diabetes y presión arterial (lo que nos ayuda a regular el metabolismo).»

Recomendación: elige por las barritas de chocolate que contengan al menos 70% de cacao y menos de 6 gramos de azúcar para poder obtener el mayor beneficio de cada porción.

El jengibre

El jengibre es un excelente antiinflamatorio natural. Al ingerir este alimento, se aumenta la termogénesis que también favorece la pérdida de peso, aumentando la velocidad del metabolismo.

¿Cómo puedes consumirlo? En jugos verde, en té o adicionarlo a algún alimento.

¿Qué es el metabolismo?

Al hablar de peso ideal, es necesario hablar del metabolismo. Están vinculadas de forma directa y contundente. ¿Sabes qué es el metabolismo? ¿Para qué sirve?

Según explican los expertos de Kidshealth, «el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer.»