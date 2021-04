La actriz y animadora Adamaris López confiesa que después de todo, no le guarda recontar a su ex esposo Luis Fonsi y cuenta un poco más sobre su separación con el cantante.

Este tema fue abordado en una entrevista con la periodista María Celeste Arrarás de Un Nuevo Día donde confiesa que tuvo que asistir a terapias psicológicas mientras enfrentaba su terrible enfermedad (cáncer).

“En un momento dado también tuve que visitar un psicólogo, porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aún cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo”, confesó Adamaris.

Ella decide buscar la ayuda de un especialista cuando se da cuenta que no puede resolver este tema por sí misma; es entonces cuando lo dudó más y decidió dar este paso.

“Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así”, expresó.

Separación inminente

A pesar del diagnóstico nada favorable para ella, este par decide lanzarse al agua. Sim embargo, tres años más tarde deciden separarse.

En el año 2013 que la puertorriqueña abre su vida y cuenta a través de su libro Viviendo los malos ratos que pasó con el cantante durante la enfermedad que padeció.

“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz… No me conservé igual de delgada, estaba hinchada, estaba, como de alguna manera, deforme. Pero más duro fue que Fonsi me dijera que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, confesó Adamaris en un entrevista en Al rojo vivo.