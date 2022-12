¿Cuántas veces has despertado con pensamientos negativos en tu cabeza? Cambia ese chip y mejor repite alguna de estas afirmaciones positivas para comenzar el día. Algunas te parecerán más profundas que otras, pero pensémoslo a la inversa, ¿qué tantas cosas negativas nos decimos? Desde «qué horrible cabello», hasta «eres una tonta». No está mal pensarlo a la inversa, ¿no crees?

Afirmaciones para repetir apenas te levantas

Soy una mujer segura y exitosa

Yo me amo y me acepto incondicionalmente

Yo soy una persona amada y respetada

Mi confianza y autoestima son elevadas

Me siento a gusto conmigo misma

Mis emociones están en perfecto equilibrio

Me siento bien física, emocional y espiritualmente

Me merezco lo mejor de lo mejor y con amor lo acepto ahora

Mi autoestima aumenta todos los días

Mi cabello está sano, fuerte y brillante

Cada día soy más hermosa

Con amor comienzo a cuidar mi cuerpo

Tengo una fortaleza indestructible

Soy capaz de lograr todo lo que me proponga

Cada día mi autoestima es más alta

Creo en mi persona

Mi cuerpo es saludable y hermoso

Yo tengo mi cuerpo ideal

Cada día mi rostro es más hermoso

Cada día mi piel está más radiante y libre de cualquier imperfección

Mi rostro es precioso y tiene facciones perfectas

Mis labios son perfectos, carnosos y son inmune a la resequedad

Todos mis cambios son para bien

Le doy poder a mi mente para que actúe de manera positiva a favor de todas las afirmaciones anteriores

Recuerda que…

No te sientas frustrada si al principio se te olvida, no la mantienes por mucho en tu mente o los pensamientos negativos aún te invaden. Los hábitos no se construyen de la noche a la mañana y solo debes ser perseverante. Si lo deseas, puedes comenzar a meditar para mejorar tu concentración.

¿Qué te parecen estas afirmaciones positivas para comenzar el día.