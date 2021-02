¿Qué esperamos cuando nos referimos al amor propio? Hay muchos conceptos errados y creencias que no se acercan a la realidad del asunto. ¿Crees estar en lo cierto con tu percepción al respecto?

«Hace poco un maestro espiritual me comentaba, las personas están esperando al amor de su vida porque piensan que así van a cubrir las necesidades afectivas que tienen. Al sentir ese vacío y esa carencia, lo único que hacemos al conocer a alguien es llevar nuestra propia insatisfacción. Pensar en que el otro va a hacernos feliz, es señal de una futura decepción.» comenta», comparte Ana Paula Domínguez, experta en Yoga y directora del Instituto Mexicano de Yoga.

Así que cuando buscamos el amor, hay que empezar por cultivar el amor propio, caernos bien y cuidarnos mucho.

¿Por dónde empezamos?

Perdónate: Deja ir el pasado

La única constante en la vida es el cambio. Nada de lo que crees que es, eres o has escuchado, tiene que ser cierto o una idea fija. Abre tu mente al cambio. Perdónate y perdona. Lo que fue, fue. Déjalo ir.

Somos lo que pensamos

Y si no crees esta última frase, no dejes de ver el documental “What a Bleep? (¿Y tu qué sabes?).

En él se demuestra a través de estudios de la física cuántica, cómo cada uno de nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Incluso se demuestra cómo los pensamientos positivos y rezos de un meditador zen afectan molecularmente la estructura del agua. Si esto sucede con el agua, ¿qué podemos hacer con nuestro ser, que está compuesto por más de un 80% de líquidos? Deja de reafirmar pensamientos negativos hacia ti y cámbialos por pensamientos positivos.

Sobre la causa de nuestros sufrimientos

Recordando las enseñanzas del Buda, la vida está llena de sufrimiento. Y las causas de este sufrimiento son: El deseo, la aversión (todo lo que no queremos o rechazamos) y la ignorancia (falta de sabiduría).

En la mayoría de las ocasiones, cuando deseas algo fervientemente y das esperando recibir algo a cambio, sufres. Y sufres, porque no podemos controlar las acciones o sentimientos de los demás. Acepta y recibe las bendiciones de lo que sí tienes hoy y no te enfoques en lo que no tienes.

Practica la siguiente meditación para reconocer las bendiciones que tienes en tu vida y recupera tu autoestima

Siéntate con las piernas cruzadas y la espalda recta. Para mayor comodidad, siéntate en la orilla de un pequeño cojín. Coloca tus manos como una taza de tal forma que la parte externa de las manos se toquen. Cierra tus ojos y respira suavemente. Permite que tus párpados se relajen. Permite que todas las bendiciones de tu vida caigan en tus manos. Fúndete con la luz de esas bendiciones. Siéntete plena de gratitud y de amor propio.

Continúa de 5 a 11 minutos. Luego toma una inhalación profunda y lleva tus manos a cubrir tu cara. Recibe el calor que emana de tus manos, y deja que ese calor nutra todo tu cuerpo de los pies a la cabeza. Relájate y disfruta de la alegría de estar viva el día de hoy.

«Te recomiendo hacer está meditación durante 40 días al despertarte. Tu vida será: Antes y después”, asegura Ana Paula.

Fuente: Imy Yoga News