La gala de los premios Óscar 2022 ha sido propicia para que Jessica Chastain luzca el vestido de sus sueños. Mucho brillo y lentejuelas se apoderaron de la red carpet.

La bella y talentosa actriz logró que este año su look haya sido uno de los favoritos por unanimidad (casi). La actriz nominada por su participación en The Eyes of Tammy Faye, ha dado con la elección justa y precisa para este evento, full brillo y con colores como si se tratara de una protagonista de Disney.

Jessica Chastain: empecemos con el análisis

Un look que apuesta a todo por el brillo de las lentejuelas, dando con un resultado sencillamente vibrante. El causante de ese furor fue Gucci, quien ha firmado este estilo de ensueños con mucha fantasía.

La celebridad ha dejado claro que esta gala hay que disfrutarla por todo lo alto; y ¿qué mejor manera de envolverse en lentejuelas y estar a la altura del magno evento?

Pero, ¿qué dicen del degradado dorado-lila? Realmente crea una sensación alucinante al ojo del espectador. Es una mezcla de dulzura y sensualidad mágica. No sé si se fijaron, pero las lentejuelas doradas tienen efecto tornasol.

Del mismo modo, los volantes con flecos en los bajo, son parte de este juego de ilusión en el look de Chastain. ¿Quién dijo que las plumas y las lentejuelas no podían ser compatibles?

Por otra parte, el escote sexy fue otro protagonista en este look. A pesar de su sexy style, no pecó de vulgar. Es un equilibrio exacto entre sensualidad y elegancia.

Las joyas en brillo: aretes, anillo y pulseras, terminaron de hacerla brillar y determinar el outfit completo de Jessica Chastain para esta entrega de los premios.

Echemos un ojito a su look, otro favorito de Kena: