Ariana DeBose agregó: “Estoy agradecida de que tu Anita le haya abierto el camino a tantas Anitas como yo (en la industria del cine)”. Se lo dice a Rita Moreno, quien no sólo interpretó el mismo personaje de Ariana sino que también ganó un Óscar en su misma categoría.

¿Quién es Ariana DeBose?

Ariana DeBose es una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Nació en Carolina del norte, pero tiene raíces afrolatinas por parte de su padre y desde pequeña mostró su inclinación por el arte. Su debut en televisión fue en el años 2009, cuando participó en el concurso “So you think you can dance”.