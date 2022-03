¡Ay esta 94va edición la mayor gala del cine!… todavía sigue dando tela de dónde cortar… sin embargo, dejemos esa ensombrecedora escena de Will vs Chris y vámonos con la nota que ya es costumbre y como cada entrega, al día siguiente, les escribimos con todo placer: Top looks favoritos del Óscar.

Si te soy sincera esperaba más glamour, impacto y diseños osados, pero elegantes… sí en plan Hollywood obviamente modo gala, pero actual, con declaraciones del momento. Ya que en 2022 salimos del confinamiento y la sombra petit comité del año pasado. Pero no lo experimenté así, es más, por eso, sin miramientos, reduje a 3 mis looks enteramente favoritos. Otros años hemos tenido listas interminables que redujimos por cuestiones de espacio en la web.

Así que bajo mi humilde y muy personal opinión, no pretendiendo hacerme la experta en moda ni mucho menos, te dejo mis 3 looks favoritos del Óscar 2022, esos tres únicos que sí me hicieron alzar las cejas y sonreír mientras me imaginaba adquiriendo un equivalente para mi vida región 4.

1. Jessica Chastain en Gucci

gettyimages-1388055409

De pies a cabeza fascinante y por mucho de los demás looks, mi favorita. Jessica nos sorprende con un espectacular gown de Gucci (digno de una ganadora a Mejor Actriz). Con lentejuelas en tonos degradé y donde predominó el Pantone del año (Very Peri). Un look con declaración: se posicionó en contra de que «Maquillaje y Vestuario», premios técnicos que la Academia ha relegado a otorgar durante las pausas o previos a la transmisión oficial. Así que su maquillaje y peinado acordes e impecables, van a acorde a no relegar a esas categorías. Checa cómo las sombras de sus ojos emulan el degradado de su vestido.

2. Lupita Nyong’o en Prada

gettyimages-1388054747

Lupita desde que apareció, me impactó. Osada, fashionista, ultra vanguardista, honrando su raza, cabello y colorimetría siempre, siempre impacta y cada año, lejos de quedarse con sus apuestas seguras, brinca un paso adelante y comete una nueva osadía. Este vestido, así o más dorado de Prada con lentejuelas, flecos y mangas al codo es un acierto ¡y además, ni nominada estaba! Las flores incrustadas en rosa también de lentejuelas saltan del vestido y se posicionan en su par de aretes pequeños mientras vemos crecer un chongo original de mucho volumen hacia arriba, con trenzas y tejidos que su cabello natural favorece.

3. Zendaya en Valentino

Zendaya arrives at the OHars onHunday, March 27, 2022, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) *** Local Caption *** .

Desde su amarillo canario del año pasado, pasando por las osadías de Euphoria y otros premios inbetween, esta chica me ha conquistado el corazón fashionista. Diferente a las demás y actual como buena generación zeniall que representa. Es por eso que voto por las apuestas no seguras, que podrían fallar y no son el estándar del gown tradicional, pero que a la vez proponen una diferencia sin bajarle rayitas a la altura del premio que atienden. ¡Bravo! crop top de seda blanca y una falda plateada vasta en lentejuelas, ¡de Valentino!

Mis «casi» entran al top

Hubo vestidos y trajes que amé pero no acompañaban el peinado o el maquillaje como en el caso del Luis Vuitton de sirena blanca en Alana Haim y otras siempre acertadas como Nicole Kidman o Penélope Cruz… que esta noche me aburrieron, un año de pan con lo mismo y su «apuesta segura» sin nada nuevo bajo el mar.

Zoe Kravitz

Alana Haim

Nicole Kidman

Sebastian Yatra

Penélope y Javier

Jacob Elordi

Becky G

Lily James Aquellos looks que casi casi pero sin ese «no sé qué«

La extravagancia tipo rareza como el mega overzise negro de Billie Eilish tampoco me gusta y los ultra clásicos rojos, negros y más flojera este año con el «aplaudido» palo de rosa. Entre otros desaciertos, a mi gusto nada Hollywoodenses como las hermanas que no sé si se les perdió la playa o a Kristen Stewart en Chanel que habiendo ganado constantes premios como La mejor vestida, esta vez siento que se le perdió el antro en su intento por romper las reglas.

Pero claro, ya sé qué me diría una amiga: «Dios te castigue con sus vestidazos, cuerpazos, talentazos y pelatzos«.

Los que mmmh!!!!

Billie Eilish

Hermanas Bailey

Kristen Stewart Los que siento que de plano iban para otra fiesta.

O lo que es lo mismo «En gustos se rompen géneros»… ¿qué piensan ustedes de los atuendos de esta entrega, ¿cuáles fueron sus looks favoritos del Óscar este año?